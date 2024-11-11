Свято Феодора Студита: чому його назвали “світочем віри”, які є традиції та прикмети для цього дня

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Церковне свято 11 листопада за новим стилем

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Студита, якого православна церква величає “світочем православного вчення”.

Життєпис святого Феодора бере початок у Константинополі, де він народився в заможній та благочестивій родині. Майбутній святий здобув ґрунтовну освіту та виховувався у глибокій вірі. Коли його батько відмовився від високої державної посади через незгоду з іконоборством, вся родина обрала чернечий шлях, роздавши своє майно. Феодор уславився як блискучий богослов, майстерний оратор та захисник іконошанування.

Згодом, прийнявши постриг, він очолив Студійський монастир, від якого й отримав своє прізвисько. За його внесок у розвиток монастирського життя та складені богослужбові тексти церква назвала його “світочем віри”. Життя преподобного було сповнене випробувань – він неодноразово потрапляв у заслання через свою непохитну позицію щодо шанування ікон, залежно від того, хто посідав імператорський престол. За переказами, святий передбачив свою кончину та заповів ченцям берегти православну віру та традицію іконошанування.

Церковне свято 11 листопада за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні православні християни вшановують пам’ять святої мучениці Анастасії Римлянині.

Народне свято та традиції 11 листопада

У народній традиції цей день називають Федір Студит, оскільки вважається, що саме з цього дня починаються перші холоди.

Заборони дня

Церква застерігає від негідних вчинків: гніву, скупості, лінощів, заздрості та надмірності в їжі. Не варто сваритися, бажати комусь зла чи відмовляти у допомозі нужденним. Народна традиція також не радить переїдати та довго спати цього дня.

Дозволені справи

До преподобного Феодора, відомого своїми чудесами, звертаються з молитвами про захист від пожеж, диких звірів та про зцілення від недуг, особливо шлункових захворювань.

У народній традиції цього дня просять про сніжну але теплу зиму, адже вважають Федора розпорядником зимових холодів. До цієї дати намагаються завершити всі городні роботи – це віщує щедрий врожай наступного року. Також існує звичай переглядати домашній посуд, позбуваючись пошкодженого – для примноження достатку.

Іменинники дня

За новим стилем іменини святкують: Віктор, Максим, Федір та Євген.

За старим стилем день ангела у: Віктора, Кирила, Миколи, Кузьми, Івана, Євгена, Василя, Павла, Марії, Анастасії.

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