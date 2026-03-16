Ключевые моменты:

Российские «Шахеды» ударили по Запорожью – более 7,5 тыс. абонентов без света.

Удар по Краснодарскому краю: дроны атаковали нефтебазу в Лабинске.

Экологическая тревога в Молдове: Загрязнение Днестра нефтепродуктами от удара РФ по Новоднестровской ГЭС.

Потери врага в сутки.

Утренний удар по Запорожью

Ранним утром 16 марта российские оккупанты снова атаковали Запорожье ударными дронами типа «Шахед». Взрыв раздался в одном из районов города, после чего там вспыхнул мощный пожар. Над местом прилета поднимается большой столб дыма, который виден из разных частей города.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки более 7,5 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Энергетики смогут приступить к ремонту только после того, как ситуация стабилизируется с точки зрения безопасности.

Дроны ударили по Краснодарскому краю

В ночь на 16 марта беспилотники атаковали Краснодарский край. Зафиксирован пожар на нефтебазе в Лабинске.

В целом БПЛА поразили промышленную зону Лабинска, где на территории нефтебазы вспыхнул пожар.

Добавим, что в ночь на 15 марта ракеты ударили по российскому Белгороду — там произошли перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

В Молдове был введен режим экологической тревоги

В Молдове ввели режим экологической тревоги из-за загрязнения реки Днестр нефтепродуктами, вызванной российским ударом по Новоднестровской ГЭС в Украине.

Президент Мая Санду предупредила о риске для питьевого водоснабжения населения.

Власти Молдовы немедленно предпринимают превентивные шаги для уменьшения вреда и защиты граждан, включая установку специальных барьеров на реке. Санда прямо возложила ответственность за инцидент в Россию. Ранее премьер-министр Александру Мунтяну сообщил о запросе помощи в ЕС из-за обнаруженных маслянистых пятен.

По данным украинского Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства, загрязнение, вероятно, возникло от утечки технических масел вблизи Днестровской ГЭС в Черновицкой области во время атаки РФ 7 марта. Пятна двинулись вниз по течению и достигли молдавской деревни Наславча. Там специалисты устанавливают фильтры для локализации угрозы.

Потери врага

За предыдущие сутки украинские Силы обороны уничтожили и ранили 760 российских окупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1279930 человек.

Детали боевых потерь противника (с 24.02.2022 по 16.03.2026, ориентировочно):

личный состав – около 1 279 930 (+760) человек;

боевых бронированных машин – 24 215 (+2) ед;

артиллерийских систем – 38 457 (+19) ед;

РСЗО – 1 687 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 333 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883) ед;

кораблей/катеров – 33 (+1) ед. (подтверждено от предыдущих поражений);

автомобильной техники и автоцистерн – 83 624 (+111) ед;

специальной техники – 4 091 (+2) ед.

