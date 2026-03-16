Ключевые моменты:
- Российские «Шахеды» ударили по Запорожью – более 7,5 тыс. абонентов без света.
- Удар по Краснодарскому краю: дроны атаковали нефтебазу в Лабинске.
- Экологическая тревога в Молдове: Загрязнение Днестра нефтепродуктами от удара РФ по Новоднестровской ГЭС.
- Потери врага в сутки.
Утренний удар по Запорожью
Ранним утром 16 марта российские оккупанты снова атаковали Запорожье ударными дронами типа «Шахед». Взрыв раздался в одном из районов города, после чего там вспыхнул мощный пожар. Над местом прилета поднимается большой столб дыма, который виден из разных частей города.
По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки более 7,5 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Энергетики смогут приступить к ремонту только после того, как ситуация стабилизируется с точки зрения безопасности.
Дроны ударили по Краснодарскому краю
В ночь на 16 марта беспилотники атаковали Краснодарский край. Зафиксирован пожар на нефтебазе в Лабинске.
В целом БПЛА поразили промышленную зону Лабинска, где на территории нефтебазы вспыхнул пожар.
Добавим, что в ночь на 15 марта ракеты ударили по российскому Белгороду — там произошли перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.
В Молдове был введен режим экологической тревоги
В Молдове ввели режим экологической тревоги из-за загрязнения реки Днестр нефтепродуктами, вызванной российским ударом по Новоднестровской ГЭС в Украине.
Президент Мая Санду предупредила о риске для питьевого водоснабжения населения.
Власти Молдовы немедленно предпринимают превентивные шаги для уменьшения вреда и защиты граждан, включая установку специальных барьеров на реке. Санда прямо возложила ответственность за инцидент в Россию. Ранее премьер-министр Александру Мунтяну сообщил о запросе помощи в ЕС из-за обнаруженных маслянистых пятен.
По данным украинского Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства, загрязнение, вероятно, возникло от утечки технических масел вблизи Днестровской ГЭС в Черновицкой области во время атаки РФ 7 марта. Пятна двинулись вниз по течению и достигли молдавской деревни Наславча. Там специалисты устанавливают фильтры для локализации угрозы.
Потери врага
За предыдущие сутки украинские Силы обороны уничтожили и ранили 760 российских окупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1279930 человек.
Детали боевых потерь противника (с 24.02.2022 по 16.03.2026, ориентировочно):
- личный состав – около 1 279 930 (+760) человек;
- боевых бронированных машин – 24 215 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 38 457 (+19) ед;
- РСЗО – 1 687 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1 333 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+1) ед. (подтверждено от предыдущих поражений);
- автомобильной техники и автоцистерн – 83 624 (+111) ед;
- специальной техники – 4 091 (+2) ед.
