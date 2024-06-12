Появился законопроект об «экономическом бронировании»: каким будет «налог на войну» для бизнеса

Документ передали в Раду еще 11 июня, но самого текста на сайте еще нет.

Инициатор идеи экономического бронирования Дмитрий Наталуха поделился в Facebook основными положениями законопроекта.

«В законе мы заложили концепцию экономического бронирования, которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов», — отметил он.

По словам депутата, в новом законе будет исчерпывающий перечень инструментов и механизмов, по которым государство сможет поддерживать украинского производителя:

Будет определяться перечень стратегических отраслей промышленности Украины.

Создается Государственный фонд развития промышленности, который будет предоставлять займы, гранты и другую помощь перспективным проектам.

Вводится система специальных инновационных и инвестиционных контрактов между Кабинетом Министров Украины и инвесторами.

Для критических технологий внедряется программа софинансирования проектов на льготных условиях.

Также в законопроекте заложили концепцию «экономического бронирования», которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов.

Бронирование будет работать следующим образом:

Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника — имеет возможность его забронировать.

Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критический и подтверждает это соответствующими налогами.

Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФОПов. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 «относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

Экономическое бронирование vs теневой бизнес

По словам Дмитрия Наталухи, теневой бизнес бронирования от мобилизации в Украине по разным расчетам варьируется от $700 млн до $2 млрд в год.

«Экономическому бронированию противостоит именно полноценный коррупционный картель, который зарабатывает десятки, если не сотни миллионов долларов в месяц на теневом бронировании.

И которого экономическое бронирование оставит без работы… Вот что стоит на кону. Именно поэтому мы боремся за право бизнеса самому, без участия государства, бронировать определенный процент критических работников из числа военнообязанных в штате», — отметил депутат.

Также парламентарии, по словам Наталухи, готовят два альтернативных законопроекта по бронированию, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты в свыше 35 тыс. грн, смешанную модель — 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП.

Как идею «экономического бронирования» воспринимают в обществе

Идея экономического бронирования от мобилизации точно будет введена, но еще не совсем понятно, в каком формате это будет реализовано. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Александр Завитневич.

Завитневич заметил, что общество раскололось в вопросе экономического бронирования:

«Здесь общество раскололось. Чтобы мы не делили на бедных и богатых, простите. Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт».

Он отметил, что из-за задержки с бронированием компании теряют специалистов.

«Есть сотрудники ОПК — инженеры, технологи, конструкторы — которые имеют уникальные знания и опыт. Но из-за задержки с бронированием мы их теряли, потому что, по законодательству, если брони еще нет, то этого человека забирают в армию. У нас где-то около 2 000 человек из ОПК мобилизовали», — заявил депутат.