Указателя дорог так и нет: какова ситуация в Одессе?

Разочарованные отсутствием лекарств люди надеялись, что ситуация изменится в конце месяца, когда товар привезут в аптеки. Имели также надежду на анонсированные проверки аптечных учреждений.

Моя знакомая рассуждала следующим образом: «Вот появится в СМИ информация о проверках. Тогда точно в проверенных аптеках будут все лекарства из правительственного перечня и будут продавать их по правильным ценам».

Дельное мнение. Но Госпродпотребслужба, которая ответственна за проведение проверок аптечных заведений по вопросу соблюдения цен, не спешила наведываться туда. А скорее, рассчитывала на подсказки граждан, куда именно надо заглянуть. В частности, на сайте ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области говорится: «По состоянию на 20 марта 2025 года, в Главное управление поступило 40 обращений граждан по поводу возможных нарушений ценовой политики в аптеках, в отношении которых будут осуществлены меры государственного надзора».

Таким образом, проверки еще не начинались и информацию, на которую рассчитывали граждане, неизвестно, когда еще они получат. И в этом наша область не является исключением. В разных регионах с самого начала речь шла о том, что проверки аптечных учреждений начнут не раньше апреля.

Поэтому на сегодня поиск аптеки, где можно приобрести лекарства с 30-процентной скидкой, остается личным делом каждого покупателя. Телефоны во многих аптеках отсутствуют, на сайтах сетей полной информации по ассортименту и ценам тоже нет. Вот и получается, что указателя в этом очень важном вопросе как не было изначально, так и нет сейчас.

На собственном опыте: где в Одессе найти лекарства со скидкой?

Что же остается человеку, желающему сэкономить на приобретении лекарственных средств? Набираться терпения и наугад идти в аптеки в надежде, что удастся быстро найти то, что вы ищете.

Я начала с аптеки КП «Одесфарм» на Змиенко (Дворянской), 10. Интересовавшие меня препараты ЧАО «ФФ «Дарница» стоили чуть ниже предельных цен, указанных в правительственном перечне: Тонорма – 205 грн. 70 коп. (214 грн. 30 коп.), Каптопресс – 101 грн. 30 коп. (101 грн. 39 ​​коп.). А вот Нимедара в аптеке не было.

В аптеке сети «Ситимед» на Филатова, 41, не удалось приобрести Корвалмент и Нормовен от АО «Киевский витаминный завод». Они нашлись в аптеке этой же сети на Заболотного, 37, по ценам ниже предельных: Корвалмент — 121 грн. 50 коп. (147 грн. 43 коп.), Нормовен – 333 грн 50 коп. (404 грн 06 коп.).

Растворы для капельниц Тивортин и Декасан производит в Украине только ООО «Юрия-Фарм». Их нашла в аптеке сети «Ситимед» на Чикаленко (Вильямса, 62/1). Но Тивортин стоил 266 грн. 50 коп., что выше установленной правительством цены, — 200 грн. 03 коп. А вот Декасан стоил меньше – 94 грн. (158 грн 50 коп.).

В аптеке ОДО «ИнтерХим» на Конной, 11, нашла Амицитрон по цене 210 грн. 50 коп. (276 грн. 89 коп.) и Гидазепам за 206 грн. (231 грн. 65 коп.). Здесь цены были ниже установленных.

Препарат Фаниган от ООО «Кусум-Фарм» за 516 грн. (556 грн.13 коп.) удалось найти в «Социальной аптеке» на проспекте Шевченко, 17, и на Рихтера, 14, в аптеке «Доброго дня» в переулке Семафорном, 4.

В целом, препаратов из перечня на 30-процентную скидку стало больше. Но найти аптеку, где они есть, проще не стало.

Лечебные учреждения вне игры

Когда речь шла об утверждении перечня ста препаратов со скидками, перед местной властью ставили задачу открыть в лечебных учреждениях аптечные пункты, где будут продавать эти лекарства. Это было бы очень правильно по отношению к людям, которые проходят лечение. Ведь не все лечатся по направлениям и поэтому имеют право на бесплатное лечение. К тому же лечение основного заболевания иногда сопровождается обострением других. А их уже лечить приходится за свой счет. Поэтому любая экономия лишней не была бы, это точно. Но специалисты предупреждали: обустраивать аптечный пункт ради ста препаратов, убыточно. И, кажется, оказались правы. Отдельных аптечных пунктов для реализации препаратов со скидками в одесских лечебных учреждениях нет.

Во время подготовки статьи моя знакомая лечила мужа в Одесской городской больнице №11. Отдельного аптечного пункта, где бы продавали лекарства со скидками, там, конечно, нет. Поэтому она ходила по разным аптекам на территории больницы. Нашла растворы для капельниц, которые хотела приобрести со скидками, но в той аптеке была такая очередь, что женщина решила не терять время и приобрела растворы в соседней аптеке по более высоким ценам. Эту ситуацию она характеризовала очень метко: «За кусок кишки надо пройти семь верст пешком».

Комментировать не спешат

К сожалению, узнать, насколько вырос спрос на лекарства и хватит ли их надолго, исходя из мощности предприятия, не удалось у единственного одесского участника акции со снижением цен на лекарства — у ОДО «ИнтерХим». На предложенные вопросы руководство не ответило. Как и пресс-служба Одесского городского департамента здравоохранения не ответила на вопрос, когда в лечебных учреждениях города обустроят отдельные аптечные пункты для реализации лекарств со скидками, и обустроят ли вообще?

Учитывая все это, потребителю остается только путешествовать по аптекам в поисках необходимых препаратов. Помочь в этом может лишь перечень максимальных утвержденных правительством цен на лекарства. Найти его легко по ссылке https://moz.gov.ua/uk/news/liki-cini-na-yaki-budut-znizheni.