З’явився законопроєкт про «економічне бронювання»: яким буде «податок на війну» для бізнесу

Документ передали в Раду ще 11 червня, але самого тексту на сайті ще немає.

Ініціатор ідеї економічного бронювання Дмитро Наталуха поділився у Facebook основними положеннями законопроєкту.

«У законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дасть змогу зберегти для економіки важкозамінних фахівців», – зазначив він.

За словами депутата, у новому законі буде вичерпний перелік інструментів і механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника:

Визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України.

Створюється Державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проєктам.

Запроваджується система спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між Кабінетом Міністрів України та інвесторами.

Для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проєктів на пільгових умовах.

Також у законопроєкті заклали концепцію «економічного бронювання», яка дасть змогу зберегти для економіки важкозамінних фахівців.

Бронювання працюватиме таким чином:

Кожен суб’єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника – має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожного суб’єкта господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній або ФОПів. Останні можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих і процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов’язаному законопроєкті №11332 «щодо особливостей сплати військового збору за бронювання військовозобов’язаних».

Економічне бронювання vs тіньовий бізнес

За словами Дмитра Наталухи, тіньовий бізнес бронювання від мобілізації в Україні за різними розрахунками варіюється від $700 млн до $2 млрд на рік.

“Економічному бронюванню протистоїть саме повноцінний корупційний картель, який заробляє десятки, якщо не сотні мільйонів доларів на місяць на тіньовому бронюванні.

І якого економічне бронювання залишить без роботи… Ось що стоїть на кону. Саме тому ми боремося за право бізнесу самому, без участі держави, бронювати певний відсоток критичних працівників із числа військовозобов’язаних у штаті”, – зазначив депутат.

Також парламентарії, за словами Наталухи, готують два альтернативні законопроєкти щодо бронювання, які включатимуть:

модель із бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тис. грн, змішану модель – 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

Як ідею «економічного бронювання» сприймають у суспільстві

Ідея економічного бронювання від мобілізації точно буде запроваджена, але ще не зовсім зрозуміло, в якому форматі це буде реалізовано. Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Олександр Завітневич.

Завітневич зауважив, що суспільство розкололося в питанні економічного бронювання:

“Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюся, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт”.

Він зазначив, що через затримку з бронюванням компанії втрачають фахівців.

“Є співробітники ОПК – інженери, технологи, конструктори – які мають унікальні знання і досвід. Але через затримку з бронюванням ми їх втрачали, тому що, за законодавством, якщо броні ще немає, то цю людину забирають в армію. У нас десь близько 2 000 осіб з ОПК мобілізували”, – заявив депутат.