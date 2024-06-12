З’явився законопроєкт про «економічне бронювання»: яким буде «податок на війну» для бізнесу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 “Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки”, який передбачає економічне бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
Документ передали в Раду ще 11 червня, але самого тексту на сайті ще немає.
Ініціатор ідеї економічного бронювання Дмитро Наталуха поділився у Facebook основними положеннями законопроєкту.
«У законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дасть змогу зберегти для економіки важкозамінних фахівців», – зазначив він.
За словами депутата, у новому законі буде вичерпний перелік інструментів і механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника:
- Визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України.
- Створюється Державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проєктам.
- Запроваджується система спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між Кабінетом Міністрів України та інвесторами.
- Для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проєктів на пільгових умовах.
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Також у законопроєкті заклали концепцію «економічного бронювання», яка дасть змогу зберегти для економіки важкозамінних фахівців.
Бронювання працюватиме таким чином:
- Кожен суб’єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника – має можливість його забронювати.
- Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.
- Бронювання поширюється на кожного суб’єкта господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній або ФОПів. Останні можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
- Відсоткову межу заброньованих і процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов’язаному законопроєкті №11332 «щодо особливостей сплати військового збору за бронювання військовозобов’язаних».
Економічне бронювання vs тіньовий бізнес
За словами Дмитра Наталухи, тіньовий бізнес бронювання від мобілізації в Україні за різними розрахунками варіюється від $700 млн до $2 млрд на рік.
“Економічному бронюванню протистоїть саме повноцінний корупційний картель, який заробляє десятки, якщо не сотні мільйонів доларів на місяць на тіньовому бронюванні.
І якого економічне бронювання залишить без роботи… Ось що стоїть на кону. Саме тому ми боремося за право бізнесу самому, без участі держави, бронювати певний відсоток критичних працівників із числа військовозобов’язаних у штаті”, – зазначив депутат.
Також парламентарії, за словами Наталухи, готують два альтернативні законопроєкти щодо бронювання, які включатимуть:
- модель із бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тис. грн,
- змішану модель – 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.
Як ідею «економічного бронювання» сприймають у суспільстві
Ідея економічного бронювання від мобілізації точно буде запроваджена, але ще не зовсім зрозуміло, в якому форматі це буде реалізовано. Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Олександр Завітневич.
Завітневич зауважив, що суспільство розкололося в питанні економічного бронювання:
“Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюся, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт”.
Він зазначив, що через затримку з бронюванням компанії втрачають фахівців.
“Є співробітники ОПК – інженери, технологи, конструктори – які мають унікальні знання і досвід. Але через затримку з бронюванням ми їх втрачали, тому що, за законодавством, якщо броні ще немає, то цю людину забирають в армію. У нас десь близько 2 000 осіб з ОПК мобілізували”, – заявив депутат.