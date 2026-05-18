Ключевые моменты:

В Украины самая низкая минимальная зарплата в Европе — около 173 евро.

Даже Молдова опережает Украину (319 евро), а в странах ЕС минималки достигают 800–2700 евро.

Разница между Украиной и Западной Европой — в несколько раз, кое-где в 10–15 раз.

В Одесской области средняя зарплата около 21 909 грн, но разница между доходами европейцев остается критически большой.

Минималка в Украине — самая низкая в Европе

Украина остается страной с самым низким уровнем минимальной заработной платы в Европе – около 173 евро. Для сравнения, в Молдове этот показатель выше и составляет 319 евро. Кстати, разница с другими государствами выглядит еще больше на фоне общеевропейских показателей: в большинстве стран ЕС минимальные зарплаты превышают 800–1000 евро, а в Люксембурге достигают более 2700 евро.

Размер минималки в разных странах (в евро):

Украина – 173 евро

Молдова – 319 евро

Албания – 517 евро

Северная Македония – 586 евро

Болгария – 620 евро

Турция – 654 евро

Черногория – 670 евро

Сербия – 744 евро

Латвия – 780 евро

Румыния – 795 евро

Венгрия – 838 евро

Эстония – 886 евро

Словакия – 915 евро

Чехия – 924 евро

Мальта – 994 евро

Греция – 1027 евро

Хорватия – 1050 евро

США – 1070 евро

Португалия – 1073 евро

Кипр – 1088 евро

Польша – 1139 евро

Литва – 1153 евро

Словения – 1278 евро

Испания – 1381 евро

Франция – 1823 евро

Бельгия – 2112 евро

Нидерланды – 2295 евро

Германия – 2343 евро

Ирландия – 2391 евро

Люксембург – 2704 евро

Аналитики также отмечают, что даже в Молдове минимальная зарплата составляет более 40% средней, в то время как в Украине этот показатель остается значительно ниже.

На этом фоне ситуация в Одесской области выглядит более дифференцированной. Средняя номинальная зарплата штатного работника на конец 2025 года составляет около 21 909 грн, что примерно в 2,7 раза выше минимальной зарплаты в Украине.

Самые высокие доходы в регионе фиксируются в следующих областях:

финансовая и страховая деятельность — 53 992 грн;

информационные технологии и телекоммуникации — 47 032 грн.

В то же время, самые низкие зарплаты в Одесской области получают работники сферы искусства, спорта и развлечений — около 13 475 грн.

