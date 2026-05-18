Ключевые моменты:
- В Украины самая низкая минимальная зарплата в Европе — около 173 евро.
- Даже Молдова опережает Украину (319 евро), а в странах ЕС минималки достигают 800–2700 евро.
- Разница между Украиной и Западной Европой — в несколько раз, кое-где в 10–15 раз.
- В Одесской области средняя зарплата около 21 909 грн, но разница между доходами европейцев остается критически большой.
Минималка в Украине — самая низкая в Европе
Украина остается страной с самым низким уровнем минимальной заработной платы в Европе – около 173 евро. Для сравнения, в Молдове этот показатель выше и составляет 319 евро. Кстати, разница с другими государствами выглядит еще больше на фоне общеевропейских показателей: в большинстве стран ЕС минимальные зарплаты превышают 800–1000 евро, а в Люксембурге достигают более 2700 евро.
Размер минималки в разных странах (в евро):
- Украина – 173 евро
- Молдова – 319 евро
- Албания – 517 евро
- Северная Македония – 586 евро
- Болгария – 620 евро
- Турция – 654 евро
- Черногория – 670 евро
- Сербия – 744 евро
- Латвия – 780 евро
- Румыния – 795 евро
- Венгрия – 838 евро
- Эстония – 886 евро
- Словакия – 915 евро
- Чехия – 924 евро
- Мальта – 994 евро
- Греция – 1027 евро
- Хорватия – 1050 евро
- США – 1070 евро
- Португалия – 1073 евро
- Кипр – 1088 евро
- Польша – 1139 евро
- Литва – 1153 евро
- Словения – 1278 евро
- Испания – 1381 евро
- Франция – 1823 евро
- Бельгия – 2112 евро
- Нидерланды – 2295 евро
- Германия – 2343 евро
- Ирландия – 2391 евро
- Люксембург – 2704 евро
Аналитики также отмечают, что даже в Молдове минимальная зарплата составляет более 40% средней, в то время как в Украине этот показатель остается значительно ниже.
На этом фоне ситуация в Одесской области выглядит более дифференцированной. Средняя номинальная зарплата штатного работника на конец 2025 года составляет около 21 909 грн, что примерно в 2,7 раза выше минимальной зарплаты в Украине.
Самые высокие доходы в регионе фиксируются в следующих областях:
- финансовая и страховая деятельность — 53 992 грн;
- информационные технологии и телекоммуникации — 47 032 грн.
В то же время, самые низкие зарплаты в Одесской области получают работники сферы искусства, спорта и развлечений — около 13 475 грн.
