Ключевые моменты:

  • В Украины самая низкая минимальная зарплата в Европе — около 173 евро.
  • Даже Молдова опережает Украину (319 евро), а в странах ЕС минималки достигают 800–2700 евро.
  • Разница между Украиной и Западной Европой — в несколько раз, кое-где в 10–15 раз.
  • В Одесской области средняя зарплата около 21 909 грн, но разница между доходами европейцев остается критически большой.

Минималка в Украине — самая низкая в Европе

Украина остается страной с самым низким уровнем минимальной заработной платы в Европе – около 173 евро. Для сравнения, в Молдове этот показатель выше и составляет 319 евро. Кстати, разница с другими государствами выглядит еще больше на фоне общеевропейских показателей: в большинстве стран ЕС минимальные зарплаты превышают 800–1000 евро, а в Люксембурге достигают более 2700 евро.

Размер минималки в разных странах (в евро):

  • Украина – 173 евро
  • Молдова – 319 евро
  • Албания – 517 евро
  • Северная Македония – 586 евро
  • Болгария – 620 евро
  • Турция – 654 евро
  • Черногория – 670 евро
  • Сербия – 744 евро
  • Латвия – 780 евро
  • Румыния – 795 евро
  • Венгрия – 838 евро
  • Эстония – 886 евро
  • Словакия – 915 евро
  • Чехия – 924 евро
  • Мальта – 994 евро
  • Греция – 1027 евро
  • Хорватия – 1050 евро
  • США – 1070 евро
  • Португалия – 1073 евро
  • Кипр – 1088 евро
  • Польша – 1139 евро
  • Литва – 1153 евро
  • Словения – 1278 евро
  • Испания – 1381 евро
  • Франция – 1823 евро
  • Бельгия – 2112 евро
  • Нидерланды – 2295 евро
  • Германия – 2343 евро
  • Ирландия – 2391 евро
  • Люксембург – 2704 евро

Аналитики также отмечают, что даже в Молдове минимальная зарплата составляет более 40% средней, в то время как в Украине этот показатель остается значительно ниже.

На этом фоне ситуация в Одесской области выглядит более дифференцированной. Средняя номинальная зарплата штатного работника на конец 2025 года составляет около 21 909 грн, что примерно в 2,7 раза выше минимальной зарплаты в Украине.

Самые высокие доходы в регионе фиксируются в следующих областях:

  • финансовая и страховая деятельность — 53 992 грн;
  • информационные технологии и телекоммуникации — 47 032 грн.

В то же время, самые низкие зарплаты в Одесской области получают работники сферы искусства, спорта и развлечений — около 13 475 грн.

