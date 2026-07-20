Ключевые моменты:

Россия нанесла ракетный удар по Одесской области.

Повреждена жилая инфраструктура в нескольких населённых пунктах.

Загорелась крыша двухэтажного дома, также повреждены ещё два дома, гараж и легковой автомобиль.

Пострадали три человека: две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев.

Враг снова атакует регион

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате вражеских ракетных ударов была поражена жилая инфраструктура Одесской области.

В одном из населённых пунктов после обстрела загорелась крыша двухэтажного жилого дома. В другом населённом пункте повреждены ещё два жилых дома, гараж и легковой автомобиль.

Он также сообщил, что пострадали три человека — две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Одну из женщин госпитализировали, ребёнку медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Кроме того, повреждены солнечные панели одного из предприятий. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали.



Напомним, вечером 19 июля российские войска атаковали гражданский сухогруз GOLDEN LEO, который выходил из украинского порта с грузом кукурузы. По последним данным, в результате удара погибли десять человек, среди которых — лоцман ГП «АМПУ» Владимир Михайлов.