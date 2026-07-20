Ключевые моменты:

Оккупанты атаковали город днем 20 июля, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры.

На месте прилета поднялся сильный дым, в отдельных районах Одессы пропало электричество.

Жителей города просят плотно закрыть окна из-за задымления.

Вражеская атака на Одессу 20 июля: что известно на данный момент

Посреди дня 20 июля в Одессе прогремел мощный взрыв. По предварительной информации городских властей, российские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры.

В районе попадания мгновенно возник сильный пожар. В небо поднимаются плотные клубы черного дыма, которые видно из разных уголков города. Одесситы также сообщают о локальных отключениях света, возникших сразу после взрыва.

Все профильные и экстренные службы уже работают на месте происшествия, тушат огонь и ликвидируют последствия атаки. Городские власти уточняют масштабы разрушений и информацию о возможных пострадавших.

Из-за сильного задымления одесситов настоятельно просят плотно закрыть окна и форточки в домах и офисах.

Россия продолжает массированный воздушный террор Одессы и области. В результате вражеских обстрелов сегодня в Одесском районе горела крыша двухэтажного частного жилого дома.

В другом населенном пункте повреждены жилые дома, гаражное помещение и легковой автомобиль. Там пострадали 3 человека, из них 1 ребенок. Также, в результате атаки, повреждения получили панели солнечной электростанции.

Читайте также: Трагедия в Одесском заливе: после атаки РФ число погибших возросло до 10