Ключевые моменты:

После инцидента в Одессе, где НМТ проходило под угрозой атак дронов и длилось почти 13 часов, в Украине снова обсуждается реформа тестирования.

Главное предложение – уменьшить количество предметов НМТ, составляющих в один день.

В Раде предлагают пересмотреть формат НМТ и уменьшить нагрузку, чтобы защитить здоровье и будущее учащихся.

Сокращение нагрузки для учащихся

После громкого случая в Одесской области, где часть выпускников составляла НМТ почти 13 часов, в Украине снова активизировалось обсуждение возможных изменений в формате тестирования.

Народная депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина отметила, что нынешний формат выпускного тестирования может быть слишком утомительным для подростков. Она обращает внимание, что сложение четырех предметов за один день в условиях постоянных тревог фактически приводит к переутомлению и сильному стрессу.

Депутатка подчеркнула, что цель законопроекта относительно изменений в НМТ заключается не в изменении содержания учебных предметов, а именно в уменьшении их количества в пределах одного дня. По ее словам, события в Одессе стали наглядным примером необходимости таких решений, а внедрение изменений рассматривается ориентировочно с кампании 2027 года.

По мнению парламентарии, после длительных перерывов из-за воздушных тревог тестирования уже нельзя считать полностью объективной проверкой знаний. В таких условиях учащиеся демонстрируют не столько уровень подготовки, сколько способность выдерживать психологическое давление. А подобная ситуация превращает экзамен скорее в проверку стрессоустойчивости, чем в оценку знаний.

Продолжили писать НМТ из-за жестких условий вступительной кампании

Отдельно Гришина обратила внимание на инцидент во время НМТ в Одесской области, где из-за массированной воздушной атаки тестирование фактически растянулось почти на 13 часов. По ее словам, дети все это время находились в условиях постоянной опасности из-за угрозы атак дронов.

Родители, ожидавшие у центров тестирования, сообщали о сложных условиях. Некоторые ученики, по их словам, теряли сознание из-за усталости и нехватки воздуха. Дополнительно ситуацию усложнило изъятие мобильных телефонов, из-за чего дети не могли связаться с родными. Особенно сложно было нескольким детям-сиротам, которые не могли получить даже воду или еду от близких.

В целом депутат считает, что часть организационных проблем можно было бы решить раньше, учитывая длительное военное положение. Она привела пример Харьковской области, где тестирование уже проводится в укрытиях.

Комментируя возможность перенесения тестирования на дополнительную сессию, она отметила, что такая опция существовала. В то же время большинство выпускников решили остаться и завершить НМТ в тот же день. Однако причиной этого стали риски: дополнительная сессия проходит спустя длительное время, и нет гарантий, что ситуация не повторится. Ведь есть жесткие сроки подачи документов на вступление.

В результате, как подчеркивает депутат, школьники сознательно оставались в укрытиях, несмотря на усталость и опасность, чтобы не потерять шанс вступить в бюджет. Именно поэтому она призывает пересмотреть формат НМТ, уменьшив количество экзаменов, ведь речь идет о здоровье и будущем детей.

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