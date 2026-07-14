Ключевые моменты:

Одесса впервые получила два инклюзивных школьных автобуса для перевозки детей с инвалидностью и маломобильных учеников.

80% стоимости транспорта профинансировало государство, 20% – городской бюджет.

Один автобус передали спецшколе №75, второй будет работать для лицея №49 и учащихся из микрорайона Куяльник.

Городские власти уже готовят заявку на закупку дополнительных школьных автобусов.

Первые инклюзивные школьные автобусы

Одесская городская территориальная община получила два новых школьных автобуса, оборудованные для перевозки детей с инвалидностью и других маломобильных учащихся. К слову, собственный специализированный транспорт городские учебные заведения получили впервые.

В общем, приобретение транспорта состоялось в рамках государственной программы софинансирования. 80% стоимости автобусов покрыла государственная субвенция, еще 20% профинансировано из бюджета Одесской городской территориальной громады.

Один из автобусов был передан Одесской специальной школе №75, где учатся и проходят реабилитацию дети с особыми образовательными потребностями. Ведь учащиеся из этого учебного заведения проживают в разных районах города. И именно собственный транспорт позволит организовать их регулярный и безопасный подвоз в учебное заведение.

Второй автобус планируют закрепить за Одесским лицеем №49. Он будет использоваться для перевозки ребенка с инвалидностью, а также школьников, проживающих в отдаленном микрорайоне Куяльник.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер отметила, что раньше для подвоза детей город пользовался услугами посторонних перевозчиков.

По ее словам, сейчас идет формирование новой сети учреждений общего среднего образования. Из-за того, что профильные лицеи могут быть расположены вдали от места жительства учеников, городские власти уже готовят бюджетную заявку на приобретение дополнительных школьных автобусов за счет государственной субвенции.

В департаменте образования сообщили, что подготовка необходимого обоснования и документов для закупки нового транспорта на следующий год уже началась.

В горсовете напомнили, что в течение учебного года школьники Одессы могут бесплатно пользоваться городским электротранспортом — трамваями и троллейбусами. Для этого необходимо иметь при себе документ, подтверждающий обучение в одном из учебных заведений города.

Напомним, что в Рени с 15 июля планируется повысить стоимость проезда в маршрутках до 25 гривен. Объявление о новом тарифе уже появилось в салонах общественного транспорта. Для школьников стоимость проезда остается неизменной.