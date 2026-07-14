Ключевые моменты:
- Одесса впервые получила два инклюзивных школьных автобуса для перевозки детей с инвалидностью и маломобильных учеников.
- 80% стоимости транспорта профинансировало государство, 20% – городской бюджет.
- Один автобус передали спецшколе №75, второй будет работать для лицея №49 и учащихся из микрорайона Куяльник.
- Городские власти уже готовят заявку на закупку дополнительных школьных автобусов.
Первые инклюзивные школьные автобусы
Одесская городская территориальная община получила два новых школьных автобуса, оборудованные для перевозки детей с инвалидностью и других маломобильных учащихся. К слову, собственный специализированный транспорт городские учебные заведения получили впервые.
В общем, приобретение транспорта состоялось в рамках государственной программы софинансирования. 80% стоимости автобусов покрыла государственная субвенция, еще 20% профинансировано из бюджета Одесской городской территориальной громады.
Один из автобусов был передан Одесской специальной школе №75, где учатся и проходят реабилитацию дети с особыми образовательными потребностями. Ведь учащиеся из этого учебного заведения проживают в разных районах города. И именно собственный транспорт позволит организовать их регулярный и безопасный подвоз в учебное заведение.
Второй автобус планируют закрепить за Одесским лицеем №49. Он будет использоваться для перевозки ребенка с инвалидностью, а также школьников, проживающих в отдаленном микрорайоне Куяльник.
Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер отметила, что раньше для подвоза детей город пользовался услугами посторонних перевозчиков.
По ее словам, сейчас идет формирование новой сети учреждений общего среднего образования. Из-за того, что профильные лицеи могут быть расположены вдали от места жительства учеников, городские власти уже готовят бюджетную заявку на приобретение дополнительных школьных автобусов за счет государственной субвенции.
В департаменте образования сообщили, что подготовка необходимого обоснования и документов для закупки нового транспорта на следующий год уже началась.
В горсовете напомнили, что в течение учебного года школьники Одессы могут бесплатно пользоваться городским электротранспортом — трамваями и троллейбусами. Для этого необходимо иметь при себе документ, подтверждающий обучение в одном из учебных заведений города.
Напомним, что в Рени с 15 июля планируется повысить стоимость проезда в маршрутках до 25 гривен. Объявление о новом тарифе уже появилось в салонах общественного транспорта. Для школьников стоимость проезда остается неизменной.