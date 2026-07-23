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В ночь на 23 июля Россия нанесла новый ракетный удар по Одессе с применением тактической авиации.

По данным мониторинговых ресурсов, противник использовал как минимум четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов.

Что повреждено после ночных взрывов

В ночь на 23 июля российские войска нанесли новый ракетный удар по Одессе с использованием тактической авиации. В городе прогремела серия взрывов, во время атаки работали силы противовоздушной обороны.

По информации Воздушных сил Украины, в 03:16 была зафиксирована активность российской тактической авиации на южном направлении. По данным мониторинговых ресурсов, над акваторией Черного моря находились два самолета Су-34 и один Су-57.

Вскоре появились сообщения о пусках управляемых авиационных ракет. Воздушные силы предупредили о движении ракет над Черным морем в направлении Одессы. Мониторинговые каналы сообщали как минимум о трех ракетах Х-59.

В 03:24 в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Практически сразу после этого в Одессе прогремела серия взрывов.

Позже атака продолжилась. Около 03:33, по данным мониторинговых ресурсов, один из российских Су-34 выполнил новый пусковой маневр. Уже через несколько минут украинские военные зафиксировали еще одну управляемую авиационную ракету над акваторией Черного моря, которая также двигалась в направлении Одессы. Кроме того, сообщалось о групповой воздушной цели, что может свидетельствовать о повторном запуске нескольких ракет.

По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, противник атаковал Одессу практически всю ночь. В результате повреждены объекты инфраструктуры, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших. Он также поблагодарил Силы обороны за защиту Одессы и ее жителей и подчеркнул, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги и необходимо заботиться о собственной безопасности.

Напомним, что, по данным украинских источников, российские оккупационные войска сделали Одессу и область основным полигоном для испытания и применения новых серийных эрзац-ракет «Бандероль». После годичного перерыва и доработки противник, как утверждается, перешел к их массовому применению, накопив достаточный запас этого дешевого и малозаметного вооружения. Военные аналитики предупреждают, что без принятия срочных мер «Бандероль» может стать одним из основных инструментов террора на юге Украины.