Ключевые моменты:

  • Более 300 молодых лейтенантов успешно завершили обучение и готовы к вступлению в строй.
  • Выпускники распределены в Десантно-штурмовые войска (ДШВ), Силы специальных операций (ССО), ГУР МОУ, Морскую пехоту, а также в Сухопутные войска и Воздушные Силы.
  • Золотой медалист Евгений Магурян получил особую награду — офицерскую саблю из рук начальника академии.

Из учебных классов — на передовую: куда направят молодых лейтенантов

Торжественная церемония выпуска прошла в атмосфере высокой дисциплины и воинских традиций. Позади у молодых офицеров — годы напряженной учебы, тактических тренировок и суровых испытаний.

Уже в ближайшее время новое поколение командиров разъедется по всей стране. Особенностью этого выпуска является то, что значительная часть лейтенантов будет проходить службу в подразделениях, выполняющих сложнейшие задачи на линии фронта и в тылу врага — в ДШВ, ССО и военной разведке (ГУР).

В Военной академии Одессы прошел выпуск молодых лейтенантов

От имени руководства города выпускников поздравила заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая. Она вручила благодарности от начальника Одесской ГВА Сергея Лысака офицерам, продемонстрировавшим отличные результаты в учебе и высокие лидерские качества.

«Поздравляю с началом этого нового, очень важного этапа службы! Желаю достойно нести высокое офицерское звание, всегда беречь честь украинского войска и помнить, что именно от вашего мужества, стойкости и преданности сегодня зависит будущее нашего государства», — обратилась к присутствующим Ольга Лозовая.

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Традиции чести: вручение офицерской сабли лучшему выпускнику

Ярким и трогательным моментом праздника стало чествование отличников. Лучшим выпускником Военной академии в 2026 году признан лейтенант Евгений Магурян, окончивший учебно-научный институт логистического обеспечения.

По укоренившейся традиции, за выдающиеся успехи в учебе и безупречную дисциплину молодой офицер был удостоен особой чести. Начальник Военной академии, Герой Украины, генерал-майор Андрей Ковальчук лично вручил лейтенанту Магуряну символическую награду — именную офицерскую саблю.

Командование академии подчеркивает, что нынешние выпускники — это мотивированные, технологически грамотные и преданные Украине командиры, которые усилят оборонный потенциал страны в критический исторический момент.

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