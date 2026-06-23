Ключевые моменты:

Более 300 молодых лейтенантов успешно завершили обучение и готовы к вступлению в строй.

Выпускники распределены в Десантно-штурмовые войска (ДШВ), Силы специальных операций (ССО), ГУР МОУ, Морскую пехоту, а также в Сухопутные войска и Воздушные Силы.

Золотой медалист Евгений Магурян получил особую награду — офицерскую саблю из рук начальника академии.

Из учебных классов — на передовую: куда направят молодых лейтенантов

Торжественная церемония выпуска прошла в атмосфере высокой дисциплины и воинских традиций. Позади у молодых офицеров — годы напряженной учебы, тактических тренировок и суровых испытаний.

Уже в ближайшее время новое поколение командиров разъедется по всей стране. Особенностью этого выпуска является то, что значительная часть лейтенантов будет проходить службу в подразделениях, выполняющих сложнейшие задачи на линии фронта и в тылу врага — в ДШВ, ССО и военной разведке (ГУР).

От имени руководства города выпускников поздравила заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая. Она вручила благодарности от начальника Одесской ГВА Сергея Лысака офицерам, продемонстрировавшим отличные результаты в учебе и высокие лидерские качества.

«Поздравляю с началом этого нового, очень важного этапа службы! Желаю достойно нести высокое офицерское звание, всегда беречь честь украинского войска и помнить, что именно от вашего мужества, стойкости и преданности сегодня зависит будущее нашего государства», — обратилась к присутствующим Ольга Лозовая.

Традиции чести: вручение офицерской сабли лучшему выпускнику

Ярким и трогательным моментом праздника стало чествование отличников. Лучшим выпускником Военной академии в 2026 году признан лейтенант Евгений Магурян, окончивший учебно-научный институт логистического обеспечения.

По укоренившейся традиции, за выдающиеся успехи в учебе и безупречную дисциплину молодой офицер был удостоен особой чести. Начальник Военной академии, Герой Украины, генерал-майор Андрей Ковальчук лично вручил лейтенанту Магуряну символическую награду — именную офицерскую саблю.

Командование академии подчеркивает, что нынешние выпускники — это мотивированные, технологически грамотные и преданные Украине командиры, которые усилят оборонный потенциал страны в критический исторический момент.