Ключевые моменты:

Место для захоронения, регистрация могилы и базовые услуги предоставляются бесплатно — это обязанность громады

Коммунальные предприятия должны содержать кладбища: вывозить мусор, ремонтировать аллеи, обеспечивать порядок и охрану

Родственники могут заказать платные услуги — уход за могилой, установка памятника, перевозка

Во время уборки важно соблюдать правила: не оставлять мусор вне контейнеров и аккуратно чистить памятники

Материал подготовлен на основе анализа норм Закона Украины «О погребении и похоронном деле» (в частности статей 8 и 9 в действующей редакции), которые определяют обязанности органов местного самоуправления и ритуальных служб.

Автор, юрист Виктория Гусакова, системно работает с вопросами социальной защиты и коммунальных услуг и объясняет практическое применение этих норм для граждан.

В ходе подготовки проверен перечень гарантированных бесплатных услуг, типовые функции коммунальных предприятий и их уставные обязанности. Также обобщены рекомендации специалистов по уходу за памятниками и санитарные правила содержания кладбищ.

Источники: действующее законодательство Украины, практики работы коммунальных ритуальных служб, профильные разъяснения специалистов.

Какие функции выполняют коммунальные предприятия

За Пасхой следует Светлая неделя — время, когда живые родственники идут к усопшим на кладбище, чтобы принести весть о Воскресении, возложить цветы и просто побыть рядом в молитве.

Уборка на могилах перед пасхальными праздниками — это не просто работа, это наш тихий диалог с теми, кого уже нет рядом. Важно знать, что в каждом городе есть коммунальное предприятие, которые оказывают различные услуги, о которых важно знать, а также то, какова их стоимость и что предоставляется на бесплатной основе.

Каждое коммунальное предприятие, обслуживающее кладбища, имеет перечень функций, которые финансируются из бюджета громады или являются их прямой административной обязанностью.

В соответствии со ст. 8 Закона «О погребении и похоронном деле», (редакция от 28.11.2025), органы местного самоуправления и их исполнительные органы в пределах своей компетенции:

1) решают в соответствии с законом вопросы об отводе земельных участков для организации мест захоронения, кроме случаев, предусмотренных статьей 23-1 этого Закона;

2) обеспечивают строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрану мест захоронения, кроме случаев, предусмотренных статьей 23-1 этого Закона;

3) создают ритуальные службы;

4) решают вопросы о предоставлении за счет средств местных бюджетов ритуальных услуг в связи с захоронением одиноких граждан, ветеранов войны и труда, а также других категорий малообеспеченных граждан; о предоставлении помощи на захоронение умерших граждан в иных случаях, предусмотренных этим Законом;

Для организации (создания), строительства, содержания в надлежащем состоянии и охраны мест захоронения сельские, поселковые, городские советы могут создавать специализированные коммунальные предприятия.

Что такое ритуальные службы

Согласно ст. 9 Закона Украины «О погребении и похоронном деле», ритуальная служба — ритуальные службы — специализированные коммунальные предприятия, которые создаются органами местного самоуправления в порядке, установленном законом, с целью осуществления организации захоронения умерших и предоставления ритуальных услуг, предусмотренных необходимым минимальным перечнем отдельных видов ритуальных услуг, реализации предметов ритуальной принадлежности.

Какие услуги предоставляет коммунальное предприятие?

Как правило, каждое коммунальное предприятие имеет Устав, в котором указаны направления их деятельности, это полезно знать каждому, как правило, такие коммунальные предприятия имеют не только перечень услуг, которые предоставляются, но и стоимость или обоснование их бесплатности.

В каждом городе они могут отличаться, но преимущественно следующие:

Организация захоронения умерших.

Обеспечение конфиденциальности информации об умерших.

Бесплатное выделение места для захоронения умершего или урны с прахом на кладбище.

Регистрация захоронения и перезахоронения умерших в Книге регистрации захоронений и перезахоронений.

Выдача родственникам умершего свидетельства о захоронении.

Выдача по заказу граждан справок о наличии захоронения умершего на кладбище.

Регистрация надмогильных сооружений в Книге учета надмогильных сооружений.

Составление и подача к исполнению городскому совету актов о сумме и характеристике ущерба, нанесенного осквернением могилы, мест семейного захоронения, умышленного разрушения и кражи надмогильных сооружений и склепов.

предоставление услуг по перевозке тел умерших и лиц, которые их сопровождают;

изготовление и установка надмогильных памятников и обрамлений;

содержание и благоустройство кладбищ;

обслуживание и ремонт памятников и памятных знаков;

копание могилы (выкапывание могилы ручным или механизированным способом, опускание гроба с телом умершего в могилу, закапывание могилы, формирование надмогильного насыпа и одноразовая уборка территории возле могилы);

содержание мест захоронений согласно установленным правилам и санитарным нормам, организация предоставления услуг населению по уходу за могилами;

расширение номенклатуры ритуальных услуг для граждан с различными финансовыми возможностями;

выполнение ремонтно-строительных работ на местах, отведенных для захоронений, других ритуальных объектах и за их пределами.

Что должно обеспечивать коммунальное предприятие

Кроме того, ритуальное коммунальное предприятие должно обеспечивать:

Вывоз мусора: обустройство специальных площадок и регулярную очистку контейнеров.

Дорожную сеть: ремонт центральных аллей и межсекторных проходов.

Освещение и охрану: поддержание порядка и защиту от посторонних лиц в ночное время кладбищ.

Часто коммунальные предприятия устанавливают надмогильные памятники, а также могут предоставлять платные услуги по уходу за могилами. Это предусматривает: удаление сорняков, подсыпку песка, высадку цветов и мытье памятника.

Подготовка к уборке могилы: что взять с собой

Уборка на кладбище — это не просто приведение территории в порядок, а глубокая традиция, которую в народе называют «светлой памятью».

Поскольку кладбища часто расположены далеко от магазинов, проверьте наличие всего необходимого:

Инвентарь: небольшие грабли, сапа (мотыжка), секатор (для обрезки кустов и сухостоя).

Средства для очистки: ведро (лучше складное или легкое пластиковое), мягкие тряпки, щетка с жестким (но не металлическим!) ворсом для камня, металлическая щетка для ржавчины.

Материалы: мешки для мусора (прочные), свежая краска и кисти, грунтовка для металла.

Личная защита: плотные рабочие перчатки, антисептик, запас воды (не только для растений, но и для мытья рук).

Этап 1: работа с землей на кладбище

Начинать следует «снизу вверх»:

Удаление сорняков и сухостоя: вырвите старую траву с корнем. Если участок сильно зарос, используйте сапу. Обрезка кустов: если на участке или рядом есть кустарники, которые мешают проходу или затеняют могилу, подрежьте их секатором. Выравнивание насыпа: после зимы земля часто проседает. В таком случае как раз можно обратиться в коммунальную службу и узнать, могут ли они подсыпать землю на могилу.

Важно знать: не выметайте мусор за ограду или в проход. Это не только неэтично, но и нарушает правила содержания кладбищ. Весь мусор кладите в пакеты и относите в контейнер.

Этап 2: уход за памятником и оградой

Этот совет дали специалисты, которые очищают памятники на кладбище.

Гранит и мрамор: мойте чистой водой с добавлением обычного жидкого мыла. Избегайте агрессивной химии (хлора, кислот), они могут оставить пятна. Если появился мох или лишайник — аккуратно счистите его пластиковым скребком.

Бетон («крошка»): такие памятники можно чистить более жесткой щеткой. Если есть трещины, их стоит замазать цементным раствором, чтобы влага не разрушала стелу дальше.

Металлическая ограда и крест: если краска облупилась, обязательно снимите ее остатки металлической щеткой. Перед покраской обработайте металл преобразователем ржавчины или грунтовкой — так новая краска будет держаться несколько лет, а не один сезон.

Этап 3: озеленение (Живая память)

Пасха — время возрождения, поэтому лучшее украшение — это живые растения.

Что посадить: выбирайте неприхотливые многолетники: барвинок (символ вечной памяти), ирисы («петушки»), незабудки, каменную розу (суккуленты), нарциссы.

Чего избегать: не сажайте деревья и кусты (туи, березы, ели, розы) непосредственно возле могилы. Их корни со временем поднимут и разрушат фундамент памятника.

Итак, уборка на могилах — это значительно больше, чем просто хозяйственная работа. Это наш ежегодный экзамен на человечность, благодарность и гражданскую зрелость. Когда мы вырываем сухостой или обновляем краску на ограде, мы не просто поддерживаем благоустройство — мы сохраняем связь между поколениями, которую не способна разорвать смерть.

Сегодня мы увидели, что за порядком на кладбищах стоит не только труд родных, но и целая система — специализированные коммунальные ритуальные службы. Понимание их уставных полномочий и обязанностей — это ваш инструмент защиты и помощи.

