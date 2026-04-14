Ключевые моменты:
- Место для захоронения, регистрация могилы и базовые услуги предоставляются бесплатно — это обязанность громады
- Коммунальные предприятия должны содержать кладбища: вывозить мусор, ремонтировать аллеи, обеспечивать порядок и охрану
- Родственники могут заказать платные услуги — уход за могилой, установка памятника, перевозка
- Во время уборки важно соблюдать правила: не оставлять мусор вне контейнеров и аккуратно чистить памятники
Материал подготовлен на основе анализа норм Закона Украины «О погребении и похоронном деле» (в частности статей 8 и 9 в действующей редакции), которые определяют обязанности органов местного самоуправления и ритуальных служб.
Автор, юрист Виктория Гусакова, системно работает с вопросами социальной защиты и коммунальных услуг и объясняет практическое применение этих норм для граждан.
В ходе подготовки проверен перечень гарантированных бесплатных услуг, типовые функции коммунальных предприятий и их уставные обязанности. Также обобщены рекомендации специалистов по уходу за памятниками и санитарные правила содержания кладбищ.
Источники: действующее законодательство Украины, практики работы коммунальных ритуальных служб, профильные разъяснения специалистов.
Какие функции выполняют коммунальные предприятия
За Пасхой следует Светлая неделя — время, когда живые родственники идут к усопшим на кладбище, чтобы принести весть о Воскресении, возложить цветы и просто побыть рядом в молитве.
Уборка на могилах перед пасхальными праздниками — это не просто работа, это наш тихий диалог с теми, кого уже нет рядом. Важно знать, что в каждом городе есть коммунальное предприятие, которые оказывают различные услуги, о которых важно знать, а также то, какова их стоимость и что предоставляется на бесплатной основе.
Каждое коммунальное предприятие, обслуживающее кладбища, имеет перечень функций, которые финансируются из бюджета громады или являются их прямой административной обязанностью.
В соответствии со ст. 8 Закона «О погребении и похоронном деле», (редакция от 28.11.2025), органы местного самоуправления и их исполнительные органы в пределах своей компетенции:
1) решают в соответствии с законом вопросы об отводе земельных участков для организации мест захоронения, кроме случаев, предусмотренных статьей 23-1 этого Закона;
2) обеспечивают строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрану мест захоронения, кроме случаев, предусмотренных статьей 23-1 этого Закона;
3) создают ритуальные службы;
4) решают вопросы о предоставлении за счет средств местных бюджетов ритуальных услуг в связи с захоронением одиноких граждан, ветеранов войны и труда, а также других категорий малообеспеченных граждан; о предоставлении помощи на захоронение умерших граждан в иных случаях, предусмотренных этим Законом;
Для организации (создания), строительства, содержания в надлежащем состоянии и охраны мест захоронения сельские, поселковые, городские советы могут создавать специализированные коммунальные предприятия.
Что такое ритуальные службы
Согласно ст. 9 Закона Украины «О погребении и похоронном деле», ритуальная служба — ритуальные службы — специализированные коммунальные предприятия, которые создаются органами местного самоуправления в порядке, установленном законом, с целью осуществления организации захоронения умерших и предоставления ритуальных услуг, предусмотренных необходимым минимальным перечнем отдельных видов ритуальных услуг, реализации предметов ритуальной принадлежности.
Какие услуги предоставляет коммунальное предприятие?
Как правило, каждое коммунальное предприятие имеет Устав, в котором указаны направления их деятельности, это полезно знать каждому, как правило, такие коммунальные предприятия имеют не только перечень услуг, которые предоставляются, но и стоимость или обоснование их бесплатности.
В каждом городе они могут отличаться, но преимущественно следующие:
- Организация захоронения умерших.
- Обеспечение конфиденциальности информации об умерших.
- Бесплатное выделение места для захоронения умершего или урны с прахом на кладбище.
- Регистрация захоронения и перезахоронения умерших в Книге регистрации захоронений и перезахоронений.
- Выдача родственникам умершего свидетельства о захоронении.
- Выдача по заказу граждан справок о наличии захоронения умершего на кладбище.
- Регистрация надмогильных сооружений в Книге учета надмогильных сооружений.
- Составление и подача к исполнению городскому совету актов о сумме и характеристике ущерба, нанесенного осквернением могилы, мест семейного захоронения, умышленного разрушения и кражи надмогильных сооружений и склепов.
- предоставление услуг по перевозке тел умерших и лиц, которые их сопровождают;
- изготовление и установка надмогильных памятников и обрамлений;
- содержание и благоустройство кладбищ;
- обслуживание и ремонт памятников и памятных знаков;
- копание могилы (выкапывание могилы ручным или механизированным способом, опускание гроба с телом умершего в могилу, закапывание могилы, формирование надмогильного насыпа и одноразовая уборка территории возле могилы);
- содержание мест захоронений согласно установленным правилам и санитарным нормам, организация предоставления услуг населению по уходу за могилами;
- расширение номенклатуры ритуальных услуг для граждан с различными финансовыми возможностями;
- выполнение ремонтно-строительных работ на местах, отведенных для захоронений, других ритуальных объектах и за их пределами.
Что должно обеспечивать коммунальное предприятие
Кроме того, ритуальное коммунальное предприятие должно обеспечивать:
- Вывоз мусора: обустройство специальных площадок и регулярную очистку контейнеров.
- Дорожную сеть: ремонт центральных аллей и межсекторных проходов.
- Освещение и охрану: поддержание порядка и защиту от посторонних лиц в ночное время кладбищ.
- Часто коммунальные предприятия устанавливают надмогильные памятники, а также могут предоставлять платные услуги по уходу за могилами. Это предусматривает: удаление сорняков, подсыпку песка, высадку цветов и мытье памятника.
Подготовка к уборке могилы: что взять с собой
Уборка на кладбище — это не просто приведение территории в порядок, а глубокая традиция, которую в народе называют «светлой памятью».
Подготовка: что взять с собой
Поскольку кладбища часто расположены далеко от магазинов, проверьте наличие всего необходимого:
- Инвентарь: небольшие грабли, сапа (мотыжка), секатор (для обрезки кустов и сухостоя).
- Средства для очистки: ведро (лучше складное или легкое пластиковое), мягкие тряпки, щетка с жестким (но не металлическим!) ворсом для камня, металлическая щетка для ржавчины.
- Материалы: мешки для мусора (прочные), свежая краска и кисти, грунтовка для металла.
- Личная защита: плотные рабочие перчатки, антисептик, запас воды (не только для растений, но и для мытья рук).
Этап 1: работа с землей на кладбище
Начинать следует «снизу вверх»:
- Удаление сорняков и сухостоя: вырвите старую траву с корнем. Если участок сильно зарос, используйте сапу.
- Обрезка кустов: если на участке или рядом есть кустарники, которые мешают проходу или затеняют могилу, подрежьте их секатором.
- Выравнивание насыпа: после зимы земля часто проседает. В таком случае как раз можно обратиться в коммунальную службу и узнать, могут ли они подсыпать землю на могилу.
Важно знать: не выметайте мусор за ограду или в проход. Это не только неэтично, но и нарушает правила содержания кладбищ. Весь мусор кладите в пакеты и относите в контейнер.
Этап 2: уход за памятником и оградой
Этот совет дали специалисты, которые очищают памятники на кладбище.
Гранит и мрамор: мойте чистой водой с добавлением обычного жидкого мыла. Избегайте агрессивной химии (хлора, кислот), они могут оставить пятна. Если появился мох или лишайник — аккуратно счистите его пластиковым скребком.
Бетон («крошка»): такие памятники можно чистить более жесткой щеткой. Если есть трещины, их стоит замазать цементным раствором, чтобы влага не разрушала стелу дальше.
Металлическая ограда и крест: если краска облупилась, обязательно снимите ее остатки металлической щеткой. Перед покраской обработайте металл преобразователем ржавчины или грунтовкой — так новая краска будет держаться несколько лет, а не один сезон.
Этап 3: озеленение (Живая память)
Пасха — время возрождения, поэтому лучшее украшение — это живые растения.
- Что посадить: выбирайте неприхотливые многолетники: барвинок (символ вечной памяти), ирисы («петушки»), незабудки, каменную розу (суккуленты), нарциссы.
- Чего избегать: не сажайте деревья и кусты (туи, березы, ели, розы) непосредственно возле могилы. Их корни со временем поднимут и разрушат фундамент памятника.
Итак, уборка на могилах — это значительно больше, чем просто хозяйственная работа. Это наш ежегодный экзамен на человечность, благодарность и гражданскую зрелость. Когда мы вырываем сухостой или обновляем краску на ограде, мы не просто поддерживаем благоустройство — мы сохраняем связь между поколениями, которую не способна разорвать смерть.
Сегодня мы увидели, что за порядком на кладбищах стоит не только труд родных, но и целая система — специализированные коммунальные ритуальные службы. Понимание их уставных полномочий и обязанностей — это ваш инструмент защиты и помощи.
