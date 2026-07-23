И если на днях украинцы бурно обсуждали громкие кадровые перестановки в правительстве и гадали, кто же станет новым главнокомандующим ВСУ, то сегодня есть новый повод для создания тонны шуток и мемов – отставка главкома Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого. И народный креатив тут же отозвался новой, свежей волной иронии, ведь покуда мы шутим, мы непобедимы, помним?
Кажется, в Украине появилось новое реалити-шоу:
И наш холостяк… ну то есть президент определился с выбором:
И это вам не шутки!
А что же Михаил Федоров? Кто-то уверен: это наш будущий президент:
А что же Сырский? Говорят, что уезжать не хочет:
…ну, или уходить:
Тем не менее, «цель» успешно поражена:
«Дос караганде…» или как оно там?..
Также напомним, что Генеральный штаб ВСУ возглавит Герой Украины Игорь Скибюк.
Надеемся, мы заставили вас улыбнуться перед продолжением рабочей дистанции. Желаем легкого четверга, мирного неба и отличного настроения. Пусть любые перемены вокруг будут только к лучшему, а сети приносят исключительно добрый и меткий юмор!