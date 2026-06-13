Ключевые моменты:

США 13 июня сыграет с Парагваем в рамках группы D.

Трансляции всех матчей в Украине доступны на MEGOGO и бесплатном канале MEGOGO Sport.

Впервые чемпионат мира пройдет сразу в трех странах, одна из которых (Канада) примет мундиаль впервые.

Где смотреть чемпионат мира-2026

11 июня в США, Канаде и Мексике стартовал Чемпионат мира по футболу 2026, который продлится до 19 июля. Этот турнир станет рекордным по количеству команд, сыгранных матчей и размеру финансирования.

Матчи Мундиаля 2026 в Украине официально транслирует сервис MEGOGO. Платформа показывает все игры с украинским комментарием и пред- и послематчевые студии.

Смотреть можно на смарт-TV, мобильных устройствах и в браузере. Для полного пакета потребуется MEGOPACK или подписка «Спорт».

Часть матчей доступна на бесплатном канале MEGOGO Sport в кабельных сетях и Т2. Там покажут один матч дня, а также матч-открытие, два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

На этой неделе бесплатный эфир покажет матч Гаити – Шотландия (ночь с субботы на воскресенье, 03:30 по Киеву). Остальные игры будут доступны в записи.

Первые результаты матчей чемпионата мира-2026

11 июня — Мексика – ЮАР 2:0

12 июня — Республика Корея – Чехия 2:1, Канада – Босния и Герцеговина 1:1

13 июня — США – Парагвай 4:1

Почему ЧМ-2026 станет самым необычным в истории

1. Турнир стал самым большим в истории

Чемпионат мира 2026 года будет крупнейшим в истории — впервые количество команд выросло с 32 до 48. Именно столько сборных примут участие в финальной части турнира. На ЧМ-2026 могут быть задействованы рекордные 1248 футболистов (48 сборных по 26 игроков в заявке).

2. Матчей станет много больше

Из‑за расширения формата общее число матчей выросло с 64 до 104 — на 40 игр больше, чем было на прошлом чемпионате.

3. Новый формат группового этапа и плей‑офф

Команды разделены на 12 групп по 4 команды. Впервые 8 лучших третьих мест тоже проходят дальше — они дополняют 32 команды в стадии плей‑офф (новый этап после групп).

4. Турнир примут три страны одновременно

ЧМ‑2026 впервые проводится сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Каждый из хостов принимает часть матчей — это большой вызов по логистике и организации.

5. Длительность турнира увеличилась

Чемпионат продлится около 39 дней — дольше, чем прошлые турниры (обычно около 32 дней).

6. Изменения в правилах

На ЧМ‑2026 вводят ряд новых правил, направленных на ускорение игры и справедливость судейства: например, шире используют VAR, могут пересматривать спорные решения по угловым и карточкам, а также ужесточили санкции за спорные действия игроков.

7. Рекордные призовые

Общий призовой фонд для команд-участниц — $871 млн. Из них:

$50 млн получит победитель

$621 млн в целом получат команды, занявшие 2−48 место

$120 млн (по $2,5 млн) — выплата каждой сборной на подготовку к турниру

$16 млн — покрытие расходов команд на поездки и билеты

8. Рекорд по количеству локаций

В этом году матчи принимают 16 городов. Ими станут:

в Канаде — Торонто и Ванкувер,

в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей,

в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

Чемпионат мира 2026 — это крупнейший турнир в истории FIFA: больше команд (48), больше матчей (104), новый формат плей‑офф, три страны‑хозяина и обновлённые правила, что делает его совершенно уникальным.