Критический порог и тающая Арктика

2024 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений. В мире стало теплее еще на 0,1°C. То есть прошлогоднее потепление впервые превысило значение 1,5°C, которое ученые считают критическим. А это не только усугубляет природные катаклизмы на планете, но и запускает цепные процессы.

– Из-за повышения температуры начали таять ледники в районе Арктики. У льда и снега очень высокое альбедо – способность отражать большое количество радиации, – объясняет доцент кафедры метеорологии и климатологии ОНУ Инна Хоменко. – Если ледники тают, высвобождаются большие площади открытой океанической поверхности. А океан большую часть солнечной радиации поглощает. В результате его температура повышается. И это оказывает влияние на потепление климата на земле.

Наследие пожаров войны

Рекордной отметки достигла и средняя температура в Одесской области: +13,44°С. При норме – 11.5°С. И если потепление продолжится, из степного края Одесчина рискует превратиться в полупустыню, считают ученые. К тому же, помимо глобальных процессов, на изменение климата региона влияют и продолжительные военные действия.

– Во время пожаров, которые неизбежны во время войны, массового уничтожения зеленых насаждений происходит дополнительное высвобождение углекислого газа. И его значительная концентрация в атмосфере увеличивает парниковый эффект. Прежде всего, на региональном уровне, – отмечает Инна Хоменко. – А поскольку военные действия идут в Херсонской области, эти процессы влияют и на климат Одесчины.

Без снега и малых рек

Повышение температур, засушливость климата все больше увеличивает вероятность пересыхания малых рек Одесской области. В дальнейшем они могут просто исчезнуть. Угрожает обмеление и средним рекам региона.

– Одесская область входит в зону недостаточной водности. Ресурсы местного стока были очень малы здесь всегда. Теперь же температура растет. И, соответственно, даже при неизменных осадках испарение увеличивается, – отмечает заведующая кафедрой гидрологии суши факультета гидрометеорологии и экологии ОНУ Валерия Овчарук. – Зимы у нас в последнее время практически бесснежные. А основное питание малые реки Причерноморья получают за счет снегозапасов. Или за счет сильных ливневых дождей, которые могут выпадать летом и осенью. Но их становится меньше. То есть количество воды, питающей малые и средние реки, уменьшается. Поэтому они пересыхают все чаще и на большие периоды.

Неэффективные осадки и сокрушительные суховеи

Сегодня количество весенне-летних осадков в Одесской области сократилось на 20-30%. А весна и лето – самые ответственные сезоны для сельского хозяйства. Вместе с тем, у ученых-агрометеорологов появился термин «неэффективные осадки».

– Это когда осадков долгое время нет. А потом – ливень на один-два часа. Очень часто у нас такое происходит, – отмечает завкафедрой агрометеорологии и агроэкологии ОНУ Оксана Вольвач. – То есть на поля однократно обрушивается мощный поток. При этом вода не успевает впитаться в слой почвы, где расположены корни. Она просто «пролетает» его, устремляясь в более глубокие слои. И корни растений не успевают поглощать влагу.

К тому же такие ливни выбивают частицы почвы, изменяют ее структуру. И во время засух мощные горячие ветры – суховеи – выдувают верхний плодородный слой. Очень часто прямо с растениями.

Как сохранить воду и накопить белок?

Казалось бы, ситуация для одесских аграриев – катастрофическая. Помочь им пытаются агрометеорологи и селекционеры. Разработкой и внедрением новых методов в засушливых южных регионах занимается Институт климатически ориентированного сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.

– Раньше во время пахоты «перелопачивали» весь слой плодородной почвы, – рассказывает Оксана Вольвач, ведущий научный сотрудник отдела климатически ориентированных агротехнологий Института. – Сегодня при таком методе вся влага из него испаряется. Поэтому используют систему беспахотной обработки почвы. Верхний слой не нарушается. Его опрокидывают, измельчают и перемешивают. Это улучшает способность почвы удерживать влагу. А нулевая обработка подпитывает землю азотом и органикой.

Питательная ценность культур зависит не только от подкормки почвы, но и от температурного режима.

– У пшеницы, например, свой режим созревания: определенный период, в течение которого зерно наливается, – объясняет Оксана Васильевна. – Но в условиях жары и сухости жизненный цикл растения ускоряется. А вот зерно в достаточной степени налиться не успевает. Это оказывает влияние на накопление белка и витаминов.

Поэтому режим сельскохозяйственных работ изменился – сеют сегодня в Одесской области на месяц раньше. Раньше соответственно и собирают урожай.

Вместо пшеницы – хлопок и чуфа?

Поскольку влаги становится все меньше, количество сельхозкультур, традиционно выращиваемых в Одесской области, сократилось.

– Раньше у нас выращивали семь культур. Сейчас в основном пшеницу и подсолнечник. Он очень рентабельный потому, что это одна из самых засухоустойчивых культур. Но если сажать подсолнечник из года в год, как это у нас больше десятилетия происходит, он очень истощает почву, – подчеркивает специалист. – Производительность посевов сокращается. Но все равно – экономически выгодно. Поэтому сажаем каждый год.

Но и для подсолнечника, пшеницы ресурсов влаги сегодня на полях Одесчины не хватает. А это значит, что вместо этих традиционных культур нужно выращивать больше новых, засухоустойчивых.

И не исключено, что Бессарабия со временем станет отечественным центром выращивания хлопка. Селекционеры института уже вывели два скороспелых сорта этой стратегически важной культуры для неполивных земель и условий орошения. Эксперимент по их выращиванию завершился успехом.

– Не могу сказать, что теперь у нас будет стопроцентный хлопок, – отмечает Оксана Вольвач. – Но работы в этом направлении проводятся очень активно.

Кроме того, в Одесской области уже внедряется такая экзотическая культура, как чуфа, или земляной миндаль. Масло из его пузырьков по химическому составу приближено к оливковому.

В качестве эксперимента выращивается зизифус – китайский финик. Его едят в свежем и сухом виде.

Мискантус или все же хлеб?

– Есть еще тема, которая после войны будет, думаю, очень актуальна, – считает Оксана Вольвач. – У нас очень много так называемых маргинальных земель. То есть неплодородных, неиспользуемых. Сейчас поднимается вопрос о возобновляемых источниках энергии. Развивается новое направление – энергокультуры. Это растительные культуры, не требующие плодородных почв, которые можно использовать в качестве источников топлива. К примеру, многолетняя культура мискантус. Растет всюду. Можно срезать, а в следующем году он снова отрастает. И это огромное количество материала для сжигания. Экологически чист. Он сколько поглотил энергии и углерода в процессе фотосинтеза – столько же и отдаст. Из него можно сделать стружку или гранулы спрессовать – пеллеты.

Правда, хлеб и кукурузу энергокультурами не заменишь. И основной способ противостояния засухе – орошение, – убеждена Оксана Вольвач. – Но на сегодняшний день орошаются только около 15% обработанных земель.

– Сейчас вся надежда на наших фермеров, – считает ученый. – Они умеют считать свои деньги, потому объединяются и развивают капельное орошение. Оно, конечно, дороговато. Но кое-какие дотации государство все же выделяет. Я думаю, что если будет орошение, то в Одесской области будут выращивать все. По сути, терять такие площади с черноземами, конечно же, нельзя. А наши ученые, агрономы, аграрии все умеют. Они действительно творят чудеса. Но, конечно, нужно, чтобы государство взялось вплотную за эту проблему.