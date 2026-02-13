Ключевые моменты:
- Ночью и утром 14 февраля туман, видимость 200–500 метров.
- Объявлен I уровень опасности (жёлтый).
- Ожидаются осадки, преимущественно дождь, и порывистый северо-западный ветер.
Погода в Одессе 14 февраля
В Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром город накроет туман, из-за которого видимость снизится до 200–500 метров. В связи с этим объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (жёлтого).
Ветер будет северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днём потеплеет до +5…+7 °C.
Погода в Одесской области
В районах Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром пройдут осадки — в основном дождь, местами туман.
Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах +0…+5 °C, днём — +5…+10 °C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
На дорогах области ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров, что может осложнить движение транспорта.
