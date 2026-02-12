Ключевые моменты:
- В Одессе и области объявлен I уровень опасности (жёлтый) из-за тумана.
- Видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.
- На севере области ночью и утром возможна гололедица.
Погода в Одессе 13 февраля
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по Одессе и области.
В Одессе 13 февраля будет облачно, ожидается дождь и периодический туман. Ветер юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, днём потеплеет до +3…+5 °C.
Читайте также: Поцелуй у моря: в Одессе на День влюбленных попытаются установить рекорд Украины
Погода в Одесской области
В районах области также будет облачно. Пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами возможен туман.
Ночью и утром в северной части области прогнозируется гололедица. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью — от +1 до +4 °C, днём — +3…+8 °C.
На автодорогах области местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров. В северных районах ночью и утром возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.
Читайте также: Винодел, который не пьет вино: история местного виноградаря из Придунавья