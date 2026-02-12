Одесса, 16-я станция Фонтана

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области объявлен I уровень опасности (жёлтый) из-за тумана.
  • Видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.
  • На севере области ночью и утром возможна гололедица.

Погода в Одессе 13 февраля

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по Одессе и области.

В Одессе 13 февраля будет облачно, ожидается дождь и периодический туман. Ветер юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, днём потеплеет до +3…+5 °C.

Погода в Одесской области

В районах области также будет облачно. Пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами возможен туман.

Ночью и утром в северной части области прогнозируется гололедица. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью — от +1 до +4 °C, днём — +3…+8 °C.

На автодорогах области местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров. В северных районах ночью и утром возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

