Ключевые моменты:

  • Концерт Beethoven at the Beach состоится 30 мая на Ланжероне.
  • Для гостей выступят Национальный Одесский филармонический оркестр и дирижер Хобарт Эрл.
  • Вход на музыкальный вечер у моря будет свободным.

На Ланжероне состоится концерт Beethoven at the Beach

30 мая в 19:00 Ланжерон станет сценой под открытым небом, где соединятся симфоническая музыка, морской бриз и атмосфера одесского вечера у моря.

В «Гольф-клубе Одесса» выступит Национальный Одесский филармонический оркестр под руководством всемирно известного дирижера Хобарта Эрла. Для гостей подготовили специальную программу Beethoven at the Beach.

Организаторы обещают необычную атмосферу: большой симфонический оркестр будет звучать под открытым небом среди зеленых полей Ланжерона, под шум моря и свет вечернего заката.

Афиша концерта на Ланжероне

«Музыка объединяет, гольф вдохновляет» — именно так описывает настроение будущего вечера Хобарт Эрл. Организаторы отмечают, что концерт должен объединить искусство, природу и особую энергетику Одессы.

Концерт пройдет в «Гольф-клубе Одесса» по адресу: Ланжерон, ул. Черноморская, 19А.

Начало — в 19:00.

Вход для гостей будет свободным.

Организаторы приглашают одесситов и гостей города провести вечер под открытым небом вместе с симфонической музыкой мирового уровня.

