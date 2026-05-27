Ключевые моменты:
- Концерт Beethoven at the Beach состоится 30 мая на Ланжероне.
- Для гостей выступят Национальный Одесский филармонический оркестр и дирижер Хобарт Эрл.
- Вход на музыкальный вечер у моря будет свободным.
На Ланжероне состоится концерт Beethoven at the Beach
30 мая в 19:00 Ланжерон станет сценой под открытым небом, где соединятся симфоническая музыка, морской бриз и атмосфера одесского вечера у моря.
В «Гольф-клубе Одесса» выступит Национальный Одесский филармонический оркестр под руководством всемирно известного дирижера Хобарта Эрла. Для гостей подготовили специальную программу Beethoven at the Beach.
Организаторы обещают необычную атмосферу: большой симфонический оркестр будет звучать под открытым небом среди зеленых полей Ланжерона, под шум моря и свет вечернего заката.
«Музыка объединяет, гольф вдохновляет» — именно так описывает настроение будущего вечера Хобарт Эрл. Организаторы отмечают, что концерт должен объединить искусство, природу и особую энергетику Одессы.
Концерт пройдет в «Гольф-клубе Одесса» по адресу: Ланжерон, ул. Черноморская, 19А.
Начало — в 19:00.
Вход для гостей будет свободным.
Организаторы приглашают одесситов и гостей города провести вечер под открытым небом вместе с симфонической музыкой мирового уровня.