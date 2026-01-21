Ключевые моменты:

В Одессе в четверг дождь с мокрым снегом и ветер 9-14 м/с.

Температура в Одессе колеблется от -2°C ночью до +3°C днем.

В области ожидается гололед и туман, а также ухудшение видимости на дорогах.

Погода в Одессе на 22 января

Завтра, 22 января, Одесса и область будут подвержены осадкам в виде дождя и мокрого снега.

Ветер восточный, с порывами до 14 м/с.

В Одессе температура будет колебаться от 0-2°C мороза ночью до 1-3°C тепла днем.

Погода в Одесской области

В области завтра возможен туман и гололед, особенно на автодорогах, где видимость местами снизится до 200-500 м. Водителям стоит быть осторожными, особенно утром и ночью.

Днем облачно, осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман.

Днем местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, на севере до 8°С мороза, днем 0-5°С тепла.