Ключевые моменты:

Облачно с прояснениями, дождь днем, туман ночью и утром.

Ветер 3-8 м/с. Ночью: +4-6°C, день: +10-12°C.

Ожидается до +13-20 ° C в конце недели.

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 13 апреля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой дождь, а в ночное и утреннее время город овладеет туманом. Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 4-6°С тепла, днем ​​столбики термометров поднимутся до 10-12°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь в дневное время. Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром, из-за чего видимость на автодорогах области ухудшится до 200-500 метров. Ночная температура в регионе будет составлять 2-7°С тепла, однако местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки 0-2°С. Днем температура воздуха в области достигнет 8-14°С.

Согласно предварительным данным, уже 14-15 апреля существенных осадков не ожидается, а дневная температура начнет постепенно расти до 13-18°С. В конце недели, 16-17 апреля воздух прогреется до 15-20°С тепла.

