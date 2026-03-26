Ключевые моменты:

Одесса получила современное оборудование из Румынии

В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что румынские партнеры предоставили Одесской городской клинической больнице №1 современное медицинское оборудование — нейрохирургический микроскоп Carl Zeiss.

Добавим, что этот прибор обеспечивает четкую визуализацию мельчайших анатомических структур во время операций, позволяя хирургам выполнять точные вмешательства в мозг с полным контролем.

Мэр Одессы Сергей Лысак выразил искреннюю благодарность румынским партнерам за непреклонную поддержку города. Ведь из-за полномасштабной войны спрос на неотложную медицинскую помощь значительно возрос. Соответственно, это оборудование позволит одесским врачам эффективнее сохранять человеческие жизни.

Румынская сторона заверила, что готовы оказывать Одессе помощь всякий раз, когда это возможно.

Напомним, Украина и Румыния планируют построить мост через Дунай между Орловкой и Исакчей для прямого сообщения с ЕС. Сейчас здесь действует лишь паромная переправа, которая неоднократно подвергалась российским атакам, в частности масштабной в конце 2025 года.