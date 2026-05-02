Ключевые моменты:

Во время ночной атаки России на Одесщину 2 мая один из дронов кратковременно вошел в воздушное пространство Румынии.

Румынские радары зафиксировали группу примерно из 20 российских беспилотников в направлении Измаила.

В ответ Румыния подняла в воздух два истребителя F-16.

Воздушная тревога в Румынии

Во время ночной атаки России на Одесщину в ночь на 2 мая был зафиксирован инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии. Дело в том, что один из беспилотников кратковременно пересек границу соседнего государства. Румыния подняла в воздух истребители F-16 и объявила тревогу в приграничном регионе.

По данным румынского оборонного ведомства, ночью радары зафиксировали группу примерно из двадцати российских дронов, направлявшихся в направлении Измаила в Одесскую область.

В Минобороны Румынии отметили, что наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение дрона в национальное воздушное пространство в районе Хилии, которое продолжило движение в направлении Измаила.

Добавим, что в северной части уезда Тулча была объявлена ​​воздушная тревога, а жители получили уведомление через систему RO-Alert. Отбой воздушной тревоги в Румынии произошел около 2:50.

В ведомстве также отметили, что оперативно информируют союзников по НАТО и поддерживают постоянный обмен данными по ситуации.

Следует отметить, что это не первый случай, подобные инциденты уже случались ранее в Румынии. В частности, в ночь на 25 апреля. Тогда пилоты получали разрешение на возможное поражение целей при приближении к воздушному пространству страны.