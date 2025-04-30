Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, сегодня офис КП «Горзелентрест» посетил глава ассоциации голландских производителей тюльпанов Tulip Promotion Netherlands Арьян Смит. Он обсудил с одесскими озеленителями количество и сроки предоставления посевного материала.

Также во время встречи обсуждались и другие направления дальнейшего сотрудничества Одессы с Нидерландами.

Во время полномасштабного вторжения Нидерланды подарили Одессе 42 тысячи луковиц тюльпанов, которые уже две весны украшают наш город и радуют как одесситов, так и гостей.

В 2024 году благодаря сотрудничеству Почетного консула Украины в Нидерландах г-на Эмиля де Севрен Жакета и главы Ассоциации голландских производителей тюльпанов Tulip Promotion Netherlands украинские громады получили 450 тысяч тюльпанов. Эти цветы украсили клумбы Киева, Одессы, Львова, Бучи и других городов.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета