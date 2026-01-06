Ключевые моменты:
- В 2025 году за помощью обратились свыше 1,1 тыс. переселенцев, 692 из них уже нашли работу.
- Более 75% трудоустроенных — жители Донецкой и Херсонской областей.
Трудоустройство переселенцев в Одессе: как помогает муниципальный центр
Муниципальный центр содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) работает в Одессе уже более трех лет. Его задача — помочь переселенцам адаптироваться, найти работу и вернуться к активной жизни в новых условиях.
По информации мэрии, в течение прошлого 2025 года в Центр обратились 1,1 тыс. внутренне перемещенных лиц.
- 692 были трудоустроены,
- из них 311 — на коммунальные предприятия города,
- 381 — в частный сектор и другие организации.
Основной поток переселенцев в 2025 году — из Донецкой области, тогда как ранее чаще обращались жители Херсонщины. Освобождение Херсона дало надежду многим на возвращение, поэтому поток оттуда уменьшился. Среди всех, кто устроился на работу через центр:
- 75% — переселенцы из Донецкой и Херсонской областей,
- остальные — из Николаевской, Луганской, Запорожской и Харьковской областей (примерно по 5% из каждой).
Информационно-консультационные услуги предоставляются в рабочие дни в фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг по адресам: ул. Косовская, 2Д и ул. Академика Королева, 9.
Телефон для справок: (048) 753 14 07.
Читайте также:
- Потеряли дом во второй раз: что известно о семьях, пострадавших от атаки на Одессу в предновогоднюю ночь
- Украинские женщины рассказали, почему, несмотря на войну, возвращаются из «безопасной» эмиграции