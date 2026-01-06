Ключевые моменты:

В 2025 году за помощью обратились свыше 1,1 тыс. переселенцев, 692 из них уже нашли работу.

Более 75% трудоустроенных — жители Донецкой и Херсонской областей.

Трудоустройство переселенцев в Одессе: как помогает муниципальный центр

Муниципальный центр содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) работает в Одессе уже более трех лет. Его задача — помочь переселенцам адаптироваться, найти работу и вернуться к активной жизни в новых условиях.

По информации мэрии, в течение прошлого 2025 года в Центр обратились 1,1 тыс. внутренне перемещенных лиц.

692 были трудоустроены,

из них 311 — на коммунальные предприятия города,

381 — в частный сектор и другие организации.

Основной поток переселенцев в 2025 году — из Донецкой области, тогда как ранее чаще обращались жители Херсонщины. Освобождение Херсона дало надежду многим на возвращение, поэтому поток оттуда уменьшился. Среди всех, кто устроился на работу через центр:

75% — переселенцы из Донецкой и Херсонской областей,

остальные — из Николаевской, Луганской, Запорожской и Харьковской областей (примерно по 5% из каждой).

Информационно-консультационные услуги предоставляются в рабочие дни в фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг по адресам: ул. Косовская, 2Д и ул. Академика Королева, 9.

Телефон для справок: (048) 753 14 07.

Читайте также: