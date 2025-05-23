Подробности сообщает телеграм-канал GANUL.

Инцидент произошел в 232-й маршрутке в воскресенье, 18 мая. 38-летний пассажир по имени Александр выкрикивал лозунги в поддержку агрессора и напал с ножом на военного. Бойца с госпитализировали, у него пробито легкое.

Сообщается, что нападавший мужчина уже попадал в поле зрения СБУ, когда кричал «слава» россии, неоднократно участвовал в бытовых конфликтах и даже “побывал в тцк, откуда растворился в воздухе”.

Полицейские задержали его и сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что о происшествии им сообщили очевидцы. Полицейские установили, что по дороге нетрезвый одессит придирался к людям, нецензурно ругался и агрессивно себя вел. 55-летний пассажир сделал мужчине замечание, а тот в ответ распылил ему в лицо газ из баллончика и ударил несколько раз ножом в плечо и грудь.

Медики «скорой» доставили пострадавшего в больницу с проникающей и непроникающими колото-резаными ранами грудной клетки и плеча.

У задержанного изъяли нож с газовым баллончиком, которые направили на экспертные исследования.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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