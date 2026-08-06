Ключевые моменты:

Из-за жары электросети работают с повышенной нагрузкой.

Часть отключений связана с плановыми ремонтами и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Свет также может исчезать из-за аварий и технических неисправностей.

В ДТЭК объясняют, что одна из главных причин временных отключений – аномальная жара, из-за которой резко возрастает потребление электроэнергии. Кондиционеры, холодильники и другая бытовая техника создают дополнительную нагрузку на сети.

При этом часть оборудования, поврежденного во время российских обстрелов, еще восстанавливают или оно продолжает работать по резервным схемам. В результате нагрузка распределяется между меньшим количеством подстанций и линий электропередачи.

Чтобы не допустить крупных аварий, энергетики иногда вынуждены применять экстренные отключения. По данным компании, чаще всего это касается наиболее пострадавших энергоузлов Одессы.

Еще одна причина отсутствия электроэнергии – плановые ремонтные работы. Для безопасного обслуживания и модернизации сетей отдельные потребители временно остаются без электроснабжения.

Кроме того, перебои могут возникать из-за аварий, технических неисправностей или неблагоприятных погодных условий. В таких случаях на устранение повреждений и восстановление электроснабжения требуется время.

В ДТЭК напоминают, что актуальную информацию о причинах отключений и ориентировочных сроках восстановления электроснабжения можно проверить:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

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