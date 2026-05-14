Ключевые моменты:

Правительство готовит новые правила стабилизации расчетов на рынке электроэнергии.

Для теплокоммунэнерго, водоканалов и госшахт запустят специальный механизм снабжения электроэнергией.

Часть платежей теплокоммунэнерго будут автоматически направляться на оплату электроэнергии.

Государство ищет дополнительные ресурсы для погашения долгов на энергорынке.

Для Одесса это важно, ведь решение должно помочь городу стабильно пройти следующий отопительный сезон.

Кабмин изменяет правила расчетов за электроэнергию

По информации премьер-министра Юлии Свириденко, правительство готовит системные решения для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии. Это важный момент как для Одесщины, так и для других областей. Ведь бесперебойная работа теплокоммунэнерго и водоканалов напрямую влияет на прохождение следующего отопительного сезона.

Свириденко отметила, что первым шагом станет запуск специального механизма снабжения электроэнергией для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт. Это должно помочь стабилизировать расчеты и остановить накопление долгов.

Также правительство изменяет механизм распределения средств теплокоммунэнерго: часть платежей будет автоматически направляться на оплату электроэнергии.

Отдельно Министерство обороны Украины должно предложить решение по погашению долгов и текущих расчетов военных подразделений, в том числе на территориях боевых действий.

Кроме того, Министерство энергетики Украины вместе с Министерством финансов Украины, Министерством экономики Украины, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и НЭК «Укрэнерго» прорабатывают с международными финансовыми организациями возможности привлечения ресурсов для погашения задолженности на балансирующем рынке электроэнергии.

По словам Свириденко, решение долгового вопроса критически важно для стабильного прохождения следующей зимы, в частности для таких крупных городов, как Одесса.

