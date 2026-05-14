Ключевые моменты:
- Правительство готовит новые правила стабилизации расчетов на рынке электроэнергии.
- Для теплокоммунэнерго, водоканалов и госшахт запустят специальный механизм снабжения электроэнергией.
- Часть платежей теплокоммунэнерго будут автоматически направляться на оплату электроэнергии.
- Государство ищет дополнительные ресурсы для погашения долгов на энергорынке.
- Для Одесса это важно, ведь решение должно помочь городу стабильно пройти следующий отопительный сезон.
Кабмин изменяет правила расчетов за электроэнергию
По информации премьер-министра Юлии Свириденко, правительство готовит системные решения для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии. Это важный момент как для Одесщины, так и для других областей. Ведь бесперебойная работа теплокоммунэнерго и водоканалов напрямую влияет на прохождение следующего отопительного сезона.
Свириденко отметила, что первым шагом станет запуск специального механизма снабжения электроэнергией для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт. Это должно помочь стабилизировать расчеты и остановить накопление долгов.
Также правительство изменяет механизм распределения средств теплокоммунэнерго: часть платежей будет автоматически направляться на оплату электроэнергии.
Отдельно Министерство обороны Украины должно предложить решение по погашению долгов и текущих расчетов военных подразделений, в том числе на территориях боевых действий.
Кроме того, Министерство энергетики Украины вместе с Министерством финансов Украины, Министерством экономики Украины, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и НЭК «Укрэнерго» прорабатывают с международными финансовыми организациями возможности привлечения ресурсов для погашения задолженности на балансирующем рынке электроэнергии.
По словам Свириденко, решение долгового вопроса критически важно для стабильного прохождения следующей зимы, в частности для таких крупных городов, как Одесса.
