Удар по энергетике

По словам Олега Кипера, вечером враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. В результате поврежден энергетический объект в Белгород-Днестровском районе. К счастью, пострадавших нет.

Кипер заявил, что было обесточено 32 населенных пункта в Одесской области. В общей сложности более 15 тысяч абонентов остались без света. Однако по состоянию на 21:00 энергетикам удалось перезаживить 12 тысяч абонентов.

Энергетики работают в усиленном режиме, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Напомним, 14 мая 2026 года рашисты нанесли один из самых масштабных ударов по Украине за время полномасштабной войны, привлекая весь спектр имеющихся средств. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.