жд вокзал Одесса

Ключевые моменты:

  • Поезд будет курсировать с 20 по 24 и с 27 по 31 августа в обоих направлениях.
  • В составе поезда — купейные вагоны с местами для сидения.

Расписание движения

Отправление из Киева:

  • Дни выезда: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа
  • Отправление из Киева: 8:40,
  • Прибытие в Одессу: 18:08.

Отправление из Одессы:

  • Дни выезда: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа,
  • Отправление из Одессы: 11:27,
  • Прибытие в Киев: 20:20.

В составе поезда — купейные вагоны с местами для сидения. Купить билеты можно через приложение Укрзализныци, на официальном сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов.

