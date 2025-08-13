Ключевые моменты:
- Поезд будет курсировать с 20 по 24 и с 27 по 31 августа в обоих направлениях.
- В составе поезда — купейные вагоны с местами для сидения.
Расписание движения
Отправление из Киева:
- Дни выезда: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа
- Отправление из Киева: 8:40,
- Прибытие в Одессу: 18:08.
Отправление из Одессы:
- Дни выезда: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа,
- Отправление из Одессы: 11:27,
- Прибытие в Киев: 20:20.
В составе поезда — купейные вагоны с местами для сидения. Купить билеты можно через приложение Укрзализныци, на официальном сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов.
