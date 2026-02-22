Отключение воды

Ключевые моменты:

  • Отключение воды в Одессе запланировано на 23 февраля 2026 года.
  • Время: с 09:20 до 23:30.
  • Причина – аварийные ремонтные работы на водопроводе.
  • Без воды останутся дома на улицах Владислава Бувалкина и Семена Палия.

Как сообщили в филиале «Инфоксводоканал», подача воды будет прекращена с 09:20 до 23:30.

Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

  • ул. Владислава Бувалкина, 61-А, 61-Б, 57-А;
  • ул. Семена Палия, 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125-Г.

В «Инфоксводоканале» приносят извинения за временные неудобства и просят жителей заранее сделать необходимый запас воды.

Справки по телефонам (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.
Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме