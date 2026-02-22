Ключевые моменты:
- Отключение воды в Одессе запланировано на 23 февраля 2026 года.
- Время: с 09:20 до 23:30.
- Причина – аварийные ремонтные работы на водопроводе.
- Без воды останутся дома на улицах Владислава Бувалкина и Семена Палия.
Как сообщили в филиале «Инфоксводоканал», подача воды будет прекращена с 09:20 до 23:30.
Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:
- ул. Владислава Бувалкина, 61-А, 61-Б, 57-А;
- ул. Семена Палия, 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125-Г.
В «Инфоксводоканале» приносят извинения за временные неудобства и просят жителей заранее сделать необходимый запас воды.
Справки по телефонам (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Спросить AI: