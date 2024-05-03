Поселок под Одессой может стать городом, а село — поселком

Об этом сообщили в Авангардовском поселковом совете.

26 января 2024 года вступил в силу Закон Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины», позволяющий повысить статус Авангарда на город, а села Прилиманское на поселок.

В законе говорится, что село — это населенный пункт, где проживает менее пяти тысяч человек, поселок имеет население более пяти тысяч, а город — более десяти.

Ученые кафедры публичного управления и регионалистики Одесской политехники провели научно-исследовательскую работу и на днях представили свое обоснование целесообразности изменения категорий населенных пунктов Авангардовской громады.

Далее эту работу представят на рассмотрение депутатов Авангардовского поссовета, проведут общественное обсуждение и подадут документы с обоснованием в Кабинет Министров Украины.

История Авангарда

Поселок Авангард, расположенный на полях исторических земель, имеет интересную историю. Древние курганы свидетельствуют о тысячелетнем прошлом этих мест. Заселение здесь началось в XIX веке, когда Одесса развивалась бурно, а близлежащие территории не могли остаться в стороне. Самым известным поселением того времени была дача архиерея, позже названная хутором Архиерейский. Во время советской власти он получил название Преображенское, а также другое название — Владимирское поселение.

Местные жители занимались огородничеством, земледелием, животноводством и извозом, что определило развитие экономики региона. В 1928 году здесь было основано подсобное хозяйство рабочих Одессы, которое получило название совхоз «Авангард».

Юридически его история начинается 22 мая 1995 года, когда жилому массиву совхоза «Авангард» присвоили наименование поселок городского типа Авангард. А по закону от 26 октября 2023 г. статус пгт был ликвидирован и населенный пункт получил статус поселка.

Фото: Авангардовская ОТГ