Ключевые моменты:

Во время рейда в апреле инспекторы нашли в браконьерских сетях севрюгу.

Рыбу оперативно освободили из снастей и выпустили в естественную среду обитания.

Севрюга – ценный вид осетровых, занесенный в Красную книгу Украины.

Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» Одесский рыбоохранный патруль, этот случай зафиксировали в апреле во время плановых мероприятий. Обследуя водоем, инспекторы обнаружили в браконьерских сетях севрюгу, которая попала в сети как прилов.

Сотрудники патруля аккуратно освободили рыбу из снастей и выпустили ее в естественную среду обитания. По информации ведомства, особь была в удовлетворительном состоянии и смогла самостоятельно уплыть.

Севрюга – представитель осетровых, занесенный в Красную книгу Украины. Этот вид исторически обитал в бассейне Черного моря и реке Дунай, однако на сегодня его популяция существенно сократилась. Работа по выявлению браконьерских орудий лова и сохранению краснокнижных видов является приоритетной для рыбоохранного патруля.

