Ключевые моменты:
- В Одессе возобновил работу трамвайный маршрут №7 «Север — Юг».
- В связи с этим движение трамвая №3 остановлено, сообщили в горсовете.
Прекращение трамвайного маршрута №3 связано с возобновлением работы трамвайного маршрута №7 «Север — Юг», который обеспечивает прямое сообщение между самыми отдаленными районами города, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Напомним, что возобновлению работы седьмого маршрута предшествовала масштабная реконструкция спуска Виталия Блажко, где просел грунт и деформировались рельсы.
Подробнее о сегодняшнем подарке городу читайте: Самый длинный трамвайный маршрут Украины возобновляет работу: №7 снова будет ходить с Котовского на Таирова