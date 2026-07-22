Ключевые моменты:

Игорь Скибюк возглавит Генштаб ВСУ, сменив должность в рамках обновления военного командования;

Определены новые роли для Александра Сырского и Андрея Гнатова.

Приоритеты: развитие киберсил, масштабирование корпусной системы и эффективная мобилизация.

Новый начальник Генштаба и перестройка военного командования

Сегодня, 22 июля 2026 года, президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке указов по обновлению руководства Вооруженными Силами Украины. Решение о назначении Игоря Скибюка было принято совместно с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой.

В своем обращении глава государства подчеркнул слаженность будущей команды:

«Новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк — очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и дальше функционировали абсолютно слаженно. Также вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства».

Среди ключевых организационных задач командования Зеленский назвал развитие киберсил, реформирование корпусной системы, качественную подготовку бойцов, а также практический и эффективный процесс мобилизации.

Кроме того, приоритетами остаются усиление ПВО в рамках программы «Фрея», совместное с США лицензирование производства систем Patriot и координация европейских оборонных программ.

Боевой путь и награды генерал-майора Игоря Скибюка

Игорь Скибюк построил карьеру в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ), где прошел все ступенчатые должности от младшего офицера до руководителя рода войск:

Служба в 80-й ОДШБр: С 1998 года проходил службу в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пройдя путь от командира взвода и роты до командира бригады.

Миротворческий опыт: В 2001–2002 годах командовал специальным взводом в составе миротворческой миссии в Косово.

Командование ДШВ: Занимал должности начальника штаба — заместителя командующего, после чего возглавил Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Государственные награды: За мужество и профессионализм при отражении российской агрессии удостоен высшей государственной награды — звания «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда», а также орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Напомним, после формирования нового правительства во главе с Сергеем Корецким Михаил Федоров покинул пост министра обороны, а временно исполняющим его обязанности был назначен бывший исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара.