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Владимир Зеленский сообщил, что готовится указ о назначении Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Президент требует от нового руководителя СНБО максимальной координации силового блока и ежедневного контроля за решениями Ставки.

Ранее Клименко отказался от кресла министра обороны, после чего исполняющим обязанности главы Минобороны временно назначили врио главы СБУ Евгения Хмару.

Клименко будет секретарем СНБО — указ готовится

Кадровые перестановки в высшем эшелоне власти Украины продолжают преподносить сюрпризы. Владимир Зеленский официально подтвердил, что предлагает Игорю Клименко занять стратегическую должность секретаря СНБО. Соответствующий указ президента уже находится на стадии подготовки.

Главным требованием к Клименко на новом посту станет наведение жесткой исполнительской дисциплины.

«Главное — максимально результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за исполнением решений. Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленное время», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Этому предложению предшествовала целая череда кулуарных обсуждений. Изначально Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру Клименко на пост министра обороны Украины. Президент открыто заявлял, что от нового руководителя ведомства ждут быстрого решения болезненных вопросов мобилизации и прекращения так называемой «бусификации» на улицах.

Однако Игорь Клименко предложение возглавить Минобороны не принял. О его предварительном отказе от этой должности сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники.

Чтобы не оставлять оборонное ведомство без руководителя в критический момент, президент принял временное решение — исполнять обязанности министра обороны было поручено временно исполняющему обязанности главы СБУ, генерал-майору Евгению Хмаре.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины, который возглавил премьер-министр Сергей Корецкий. За назначение правительства проголосовали 264 народных депутата.