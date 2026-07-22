Ключевые моменты:

Александр Сырский ушел в отставку, передав командование Михаилу Драпатому. Уходящий главком сообщил об освобождении 743 кв. км украинской земли в 2026 году.

ПВО сбила 204 из 216 дронов РФ, а Силы беспилотных систем уничтожили 13 российских судов в Черном и Азовском морях за 48 часов.

МВД России тут же объявило Драпатого в розыск, а Сенат США внес в календарь законопроект о поддержке Украины.

«От тяжелой обороны к наступлению»: Сырский передал командование Драпатому

Главным политико-военным событием вечера 21 июля стало заявление Президента Владимира Зеленского о смене главнокомандующего ВСУ. Вместо Александра Сырского армию возглавил командующий Объединенными силами генерал Михаил Драпатый.

В своем прощальном обращении 22 июля Александр Сырский подвел итоги работы:

«В этом году под моим командованием освобождено 743 квадратных километра нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю преемнику войско, которое владеет инициативой и имеет подготовленный состав».

Кремль отреагировал на назначение Драпатого мгновенно: МВД РФ объявило нового главкома ВСУ в розыск, а Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения за операции в ООС еще в 2017–2019 годах.

200 «шахедов» по Украине и морской погром флота РФ

Ночь на 22 июля выдалась крайне тяжелой для украинской системы ПВО. Российские оккупанты выпустили по стране баллистическую ракету «Искандер-М», три авиаракеты Х-59/69 и 216 ударных БпЛА различных типов (включая реактивные «шахеды», «Герберы» и «Италмасы»). Нашим защитникам удалось ликвидировать три ракеты и 204 дрона. Попадания и падение обломков зафиксированы на 19 локациях.

Впрочем, украинский ответ не заставил себя ждать:

Удары по РФ и Крыму: Ночью дроны атаковали нефтебазы, склады и энергообъекты в РФ. В Краснодаре и Невинномысске вспыхнули масштабные пожары на логистических центрах Wildberries.

Ночью дроны атаковали нефтебазы, склады и энергообъекты в РФ. В Краснодаре и Невинномысске вспыхнули масштабные пожары на логистических центрах Wildberries. Разгром в морях: Командующий СБС Роберт Бровди («Мадьяр») сообщил, что за последние 48 часов Силы беспилотных систем поразили 13 судов оккупантов в акватории Черного и Азовского морей.

Технологии против российских «шахедов»

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) подчеркнул, что реактивные Shahed — это действительно серьезный вызов для украинской ПВО, однако наиболее опасны они в режиме онлайн-управления через mesh-сеть.

В связи с этим в Украине уже провели испытания новых вариантов противодействия mesh-сетям с помощью средств РЭБ.

«Я с радостью могу сказать, что производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы ГШ продвигаются вперед в технологиях подавления каналов управления Shahed через радиомодемы mesh. Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий», — заявил Бескрестнов.

Законопроект о поддержке Украины в Сенате США

Важные новости пришли и с дипломатического фронта. Законопроект HR2913 («Закон о поддержке Украины»), внесенный конгрессменом Грегори Миксом, прошел второе чтение и официально включен в законодательный календарь Сената США под номером 462.

Это решение открывает путь к финальному голосованию на пленарном заседании. Параллельно в Вашингтоне продвигают инициативу о жестких вторичных санкциях против стран, продолжающих закупать российскую нефть.

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