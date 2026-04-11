Погода в Одессе на Пасху 12 апреля

В Одессе в воскресенье, 12 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки. Утром и днем возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит 4–6°С тепла, днем — 9–11°С. Ветер будет юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

При этом ночью и утром ожидаются заморозки на поверхности почвы — от 0 до 2°С. В связи с этим Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил в регионе I уровень (желтый) опасности.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем — небольшой, местами умеренный.

Температура ночью составит 1–6°С тепла, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до 0–2°С. Днем воздух прогреется до 8–13°С.

Синоптики также сообщают о пожарной опасности: 12 апреля она будет низкой и средней, а 13–14 апреля — преимущественно низкой, местами отсутствующей. В самой Одессе сохранится средний уровень пожарной опасности.

Видимость на автодорогах области остается хорошей.

