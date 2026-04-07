Ключевые моменты:

Подготовка к Пасхе в семье Любови Кузьменко начиналась с уборки и украшения печи — так делают и сейчас

Пасхи выпекали на рассвете Чистого четверга, а в субботу шли на ночную службу — эта традиция сохранилась

Пасхальную корзину собирали вместе: часть оставляли в храме или раздавали людям, остальное несли домой

Даже во времена запретов семья праздновала Пасху и передает эти традиции дальше

Петриковская роспись на печи



Наша семья — из поколения ремесленников — Пасху всегда праздновала с особой торжественностью. Это благоговение передалось и нам.

Все начиналось с подготовки. Прежде всего праздничный вид придавали дому. Чистили самые дальние уголки жилища. Мама стирала занавески, чистила коврики. Мы, дети, тоже старались помогать — мыли вазоны, протирали стулья. Комнаты обязательно белили. Тогда на кухне еще стояла большая печь, которую мама каждый год к Пасхе расписывала цветами.

Позже я узнала, что это была петриковская роспись.

Нужно успеть до Страстной недели

Со всеми делами старались справиться до Страстной недели — последней перед Пасхой. Затем уже готовили скоромные блюда к праздничному столу: пасхи, крашенки, писанки. Традиционными были: холодец из петуха, голубцы, картофель со свининой, запеченный творог, буженина, жаркое из свинины, узвар и кисель. Конечно же, пасха, хрустики и балтский штрудель с вишнями, который готовили как на Рождество, так и на Пасху.

В Чистый четверг мама на рассвете ставила в печь пасхи. Вечером всей семье устраивали купание. В доме пахло пасхой, свежестью. И в такие моменты казалось, что не только дом сияет чистотой, но и мы светимся вместе с ним.

В пятницу после обеда бабушка Клава собирала всех внуков, и мы шли к плащанице, чтобы, как она говорила, поклониться ей в знак благодарности и скорби.

Таинство причастия и крестный ход

В субботу поздно вечером вся семья шла в Свято-Успенский собор на всенощную. Всегда ходили сюда, хотя в городе тогда работало еще несколько храмов.

Храм был полон. Нас, детей, ставили впереди. Горели свечи, священники читали молитвы, в которых мы ничего не понимали, но слушали с благоговением, ощущая свою причастность к таинству. Тогда было и первое пасхальное причастие, которое я запомнила на всю жизнь.

Потом был крестный ход. По кругу большого храмового двора стояли верующие с пасхальными корзинами и свечами. Помню, мы участвовали в крестном ходе вместе со священниками. Люди угощали нас крашенками, пасками, пряниками.

Пасхальная корзина делилась

Нам с сестрой мама готовила в храм свои небольшие пасхальные корзины с запеченным творогом, пасками и писанками, которые мы расписывали с ее помощью. В большой корзине вместе с пасками, яйцами, сыром и домашней колбасой всегда было папино вино, которое он готовил специально к этому празднику и хранил в деревянных бочках.

После освящения часть пасхальной корзины оставляли в храме, часть раздавали людям и немного несли домой, чтобы угостить друзей и разговеться. Ведь после службы в воскресенье завтракали освященной пищей: яйца с хреном, нарезанное мясо, домашняя колбаса, которой Балта всегда славилась, кисель, узвар и пасха.

Поливальный понедельник и вторник для гостей

А днем за праздничным столом собиралась вся семья. Ведь Пасха — это семейный праздник, который объединяет поколения.

Стол был накрыт белой вышитой скатертью, которую бабушка берегла для торжественных случаев. На столе — расписная посуда, деревянные ложки с росписью. Интересным был ритуал доставания из печи горшков и казанов со блюдами. Мы всегда переживали, чтобы горшок не выпал из этого хитрого устройства.

Блюда из печи имели особый вкус — таких на открытом огне не приготовишь. К сожалению, со временем печь убрали из дома, как и в большинстве украинских семей, а все принадлежности для нее стали, в лучшем случае, музейными экспонатами.

Праздничными считались три дня. В поливальный понедельник, если было тепло, мы в шутку обливали друг друга. А во вторник принимали гостей. Наши родители были очень гостеприимными. В такие дни за большим столом, который по доброй традиции накрывали в вишневом саду, славили Воскресение Христово, звучали украинские народные песни, с которыми росли не только мы, но и наши внуки.

Закрытый храм и окрашенные ладони

Помню, как в нашем городе в 1960 году закрывали Свято-Успенский собор, как верующие шли его защищать, звонили колокола. Храм закрыли во второй раз. Впервые он был закрыт в 1924–1930-х годах. В 1960-м рядом с ним, фактически на его территории, начали строить школу-интернат №1. Храм превратили в склад, затем — в историко-краеведческий музей, потом здесь был дом атеизма. Открыли храм спустя долгих 19 лет.

До этого работала только Николаевская церковь. Но туда пускали только людей старшего возраста. Даже на Пасху молодежь попасть туда не могла, а школьники — тем более. У ворот стояли представители райкома комсомола, партии, школ, милиции и записывали фамилии тех, кто хотел попасть в храм, а затем их осуждали. В школах проверяли, не окрашены ли у детей руки от крашенок. Но наши учителя чаще всего делали вид, что не замечают наших окрашенных ладоней.

В те времена боялись вслух говорить о Пасхе и праздновать ее, потому что власть запрещала религиозные праздники. Школьникам не разрешали ходить на поминальные дни после Пасхи. Но люди сохраняли традиции и делали это тайно — пасха на столе была всегда.

Объединяемся в вере и надежде

Когда я уже стала мамой, Воскресение Христово разрешили праздновать. Но, к сожалению, годы репрессий сказались — церкви были полупустыми. Вспоминая те времена, отец Георгий говорил, что когда пришел в приход, в храм ходило всего несколько пожилых людей. Он переживал, что они уйдут, и храм опустеет.

Но, слава Богу, пришло время, когда украинцы празднуют Пасху вместе со всем миром, объединяются в вере и надежде на лучшее, и храмы всегда полны людей.

Сегодня Пасха в Украине омрачена войной и потерями. Но мы все равно испечем пасхи и поделимся ими с нашими защитниками — ради единства и победы света и добра.

Журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко рассказала о Пасхе в своей семье из Балты, города в Одесской области. В этом рассказе — детали, которые невозможно выдумать: как белили дом перед праздником, расписывали печь, пекли пасхи еще до рассвета и шли всей семьей на службу.

Через эти воспоминания проступает и более широкий контекст: времена, когда храмы закрывали, а людей могли осудить даже за попытку попасть на Пасху в церковь. Такие истории хорошо известны в Украине и подтверждаются историческими фактами о советских запретах религиозной жизни.

Сегодня эти традиции не исчезли — их продолжают в семье, несмотря на войну и сложные обстоятельства. В этом и ценность материала: он показывает не только, как праздновали раньше, но и как эти традиции живут сейчас.

