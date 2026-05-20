Ключевые моменты:

Ветераны из Одесщины могут получить компенсацию за автогражданку из-за “Дія”.

Подать заявку по полисам, срок действия которых уже истек, нужно до 23 мая 2026 года.

Возмещение доступно участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны, оформившим полис с льготой после 1 января 2025 года.

Кто может получить компенсацию

Ветераны и ветеранки из Одессы, оформившие полис обязательного автострахования с использованием специальной льготы, могут вернуть израсходованные средства через “Дія”. Следует отметить, что государство возмещает стоимость полиса ветеранам, отвечающим следующим условиям:

имеют удостоверение ветерана в приложении “Дії”;

верифицировали налоговый номер (РНОКПП);

оформили страховой договор с 1 января 2025 с использованием льготы;

являются владельцами автомобиля, не используемого для коммерческих перевозок или бизнеса;

имеют автомобили с двигателем до 2500 см³ или электромобиль мощностью до 100 кВт.

До конца 2024 года защитники и защитницы могли управлять автомобилем без обязательного страхового полиса. Однако с 1 января 2025 года автостраховкастала обязательной для всех водителей. Для ветеранов предусмотрена 50% скидка, которую впоследствии компенсирует государство — фактически полис обходится бесплатно.

В Министерство по делам ветеранов Украины напомнили: если полис был оформлен в 2025 году с льготой, но его срок действия уже истек, подать заявку на компенсацию нужно до 23 мая 2026 года. После этой даты получить возмещение по таким договорам невозможно.

Для тех, у кого страховка еще действует, такого ограничения нет.

Чтобы получить средства, нужно:

Обновить или установить действие и авторизироваться.

Открыть раздел «Ветеран PRO».

Выбрать услугу «Компенсация автостраховки».

Указать или создать “Дію.Карту”.

Дождаться решения по заявке.

Все этапы проходят онлайн — дополнительные справки или визиты в учреждения не требуются. После одобрения средства автоматически зачислят на «Дія».

Напомним также, что деньги, накопленные по программе «Национальный Кэшбэк», нужно потратить до 30 июня 2026 года. После этой даты неиспользованные средства автоматически вернутся в госбюджет.

