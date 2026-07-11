Ключевые моменты:

В результате российской атаки на Черноморск 11 июля погиб один человек.

В городе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

О последствиях массированной атаки сообщила исполняющая обязанности городского головы Черноморска Елена Шолар.

По ее словам, российские войска наносили удары по городу с вечера пятницы, а атака продолжалась ночью и утром субботы.

«Вечером, всю ночь и утром на наш маленький Черноморск летят российские ракеты и «шахеды». Погиб человек, соболезнования семье… Есть разрушенное жилье и инфраструктура. Пострадавшим оказана вся возможная помощь», – сообщила Елена Шолар.

Какие именно объекты получили повреждения и каков масштаб разрушений, городские власти пока не уточняют.

В течение дня в Черноморске, как и в Одессе неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги. Городские власти призывают жителей не пренебрегать собственной безопасностью и во время тревог находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска также атаковали Измаильский район Одесской области. Там были повреждены поликлиника, частные дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, утром субботы враг нанес ракетный удар по Одессе: погибли два человека, еще несколько получили ранения. Позже Министерство развития громад и территорий уточнило, что удар пришелся по портовой инфраструктуре – были повреждены грузовики и иностранное торговое судно.