Ключевые моменты:
- После обстрела 13 января 2026 года парк покрыт строительным мусором на площади более 5 тысяч м².
- Зафиксированы разрушения зданий и инфраструктуры.
- Экологический ущерб оценили более чем в 2 млрд гривен.
Последствия обстрела парка Шевченко в Одессе
Государственные инспекторы Юго-Западного округа завершили детальное обследование территории парка Шевченко в Одессе после российского обстрела, который произошёл 13 января 2026 года.
По их данным, взрывы не только повредили здания и исторические сооружения, но и буквально «похоронили» почву под тоннами мусора. На месте прогулочных дорожек и газонов теперь лежат остатки кровли, битое стекло, арматура и куски бетона.
Общая площадь засорения составляет более 5330 квадратных метров.
По итогам проведённых расчётов специалисты оценили ущерб, причинённый окружающей среде, в более чем 2 миллиарда гривен.
Все расчеты уже переданы в Оперативный штаб при Госэкоинспекции Украины. Эти цифры станут частью единого государственного реестра убытков, нанесенных окружающей среде войной.
Экологи подчеркивают, что восстановление такой площади парковой зоны потребует не только огромных вложений, но и длительного времени для очистки почвы от токсичных строительных примесей.
По теме: Экологические последствия удара по Одессе: 200 тонн выбросов и более 600 тысяч гривен убытков