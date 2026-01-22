Ключевые моменты:

Приморский райсуд Одессы продлил арест Сергея Шалаева на 60 дней, без права залога.

Судебный процесс начался с 1 октября 2025 года.

Убийство активиста произошло 14 марта 2025 года.

Срок ареста продлили до 23 марта

Приморский районный суд Одессы продлил арест Сергея Шалаева, обвиняемого в убийстве активиста Демьяна Ганула.

По информации «Суспільне», обвиняемый останется под стражей еще на 60 дней — до 23 марта, без возможности залога.

Добавим, что судебный процесс по этому делу стартовал 1 октября 2025 года. В умышленном убийстве по корыстным мотивам под заказ обвиняют 46-летнего военнослужащего Шалаева.

Напомним, 14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный выстрелил в активиста на проспекте Украинских Героев и скрылся. Когда раненый Демьян Ганула упал на землю, преступник спокойно подошел к нему, чтобы произвести контрольный выстрел. Пистолет дал осечку, но киллер хладнокровно выправил затвор и добил беззащитную жертву. С места преступления он скрылся на автомобиле, принадлежавшем службе такси.

Добавим, что Министр внутренних дел Клименко взял расследование под личный контроль. В Одессу прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции во главе с председателем Иваном Выговским. Вскоре стражи порядка задержали 46-летнего дезертира Шалаева.