День в истории: Соломия Крушельницкая – певица, которой аплодировал весь мир

Сегодня, 23 сентября, исполняется 150 лет со дня рождения Соломии Крушельницкой – выдающейся фигуры в истории отечественной культуры, о которой знал весь мир и еще при жизни признал ее непревзойденной оперной дивой. Обладая мощным и приятным сопрано, она превращала каждый спектакль в то, что обозначается словом «триумф». При этом свои личные концерты певица всегда заканчивала украинскими народными песнями. Соломия Крушельницкая всегда отмечала, что она – украинка, но, к сожалению, в независимой Украине не так много успели сделать в память о ней. А зря.

Потомок благородного рода Крушельницких

Соломия Крушельницкая происходит из благородного украинского рода Крушельницких. Она родилась 23 сентября 1872 года в семье греко-католического священника в селе Белявинцы Тернопольской области. Петь Соломия начала очень рано и все отмечали ее исключительные способности и очень приятный голос. Основы основы музыкальной подготовки она получила в Тернопольской классической гимназии, а также училась в Тернопольской школе общества «Приятели музыки».

В 1891 году Соломия поступила во Львовскую консерваторию Галицкого музыкального общества. Ее наставником был известный профессор Валерий Высоцкий. Окончив консерваторию, осенью 1893 года Крушельницкая едет в Италию, где учится пению у Фауста Креспи и драматическому искусству у профессора Конти.

В 1894 году Крушельницкая триумфально выступает во Львове, а затем приобретает горячую приверженность ценителей оперы в Кракове и Варшаве.

Спасла от провала «Мадам Баттерфляй»

Своим искусством Крушельницкая очаровала ведущие оперные центры мира: Милан, Рим и Неаполь, Париж и Ниццу, Санкт-Петербург, Краков и Варшаву, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Сантьяго, а также родной для нее Львов и Одессу, где гастролировала в сезон 1896-1897 гг. в составе итальянской оперной труппы. На сцене Одесской оперы прошло 35 спектаклей с ее участием.

Известен эпизод в биографии певицы, когда своим непревзойденным исполнением главной партии в опере известного композитора Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» на сцене театра «Гранде» в Брешии в 1904 году Соломия Крушельницкая практически спасла этот спектакль, поскольку премьера оперы провалилась и была освистана зрителями. В благодарность Пуччини прислал Крушельницкий свой портрет с надписью: «Самый прекрасный и очаровательный Баттерфляй».

В Италии Соломия Крушельницкая познакомилась с адвокатом Чезаре Риччони. Симпатия переросла в серьезные чувства и 19 июля 1910 года во время гастролей в Южной Америке Соломия и Чезаре поженились. Они счастливо прожили вместе 26 лет на родине Риччони, в городке Виареджо, в итальянской Тоскане.

Заложница советской власти

После смерти мужа в 1936 году, Соломия Крушельницкая в 1939 году уехала в Галицию навестить родных. Здесь ее застала Вторая мировая война. В Западную Украину пришла власть советов, знаменитая на весь мир артистка стала ее заложницей.

Советские власти национализировали жилье артистки, оставив ей лишь, где она жила со своей сестрой Анной.

Во время немецкой оккупации Львова Крушельницкая жила в крайней бедности и даже вынуждена была давать частные уроки вокала.

После возвращения советской власти Крушельницкую взяли преподавателем во Львовскую государственную консерваторию, но сразу начали давить на нее, угрожая «чисткой кадров от националистических элементов». Кроме того, ее обвиняли в отсутствии консерваторского диплома, который позже нашли в фондах Национального музея во Львове.

Выехать из СССР Соломия Крушельницкая не могла, но и советское гражданство ей тоже долгое время не давали, так что она не могла рассчитывать даже на мизерную советскую пенсию. Гражданство СССР ей удалось получить лишь согласившись на продажу в пользу Советского Союза совместного с покойным мужем имущества – виллы в Тоскане. Посольство СССР в Италии выгодно продало виллу Риччони и Крушельницкой, выплатив всемирно известной певице лишь скудную часть от вырученных денег.

Скончалась Соломия Крушельницкая 16 ноября 1952 года. Она похоронена на львовском Лычаковском кладбище рядом с могилой своего знаменитого соотечественника Ивана Франко.

Напомним, в честь 150-летия со дня рождения Соломии Крушельницкой в Одесской национальной научной библиотеке презентовали книжно-иллюстративную выставку «Золотой голос Украины».

Источник: radiosvoboda.org