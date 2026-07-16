Ключевые моменты:

Михаил Федоров подтвердил свое увольнение с должности министра обороны и подвел итоги своей работы.

Отставка вызвала широкий резонанс среди военных, волонтеров и экспертов.

В социальных сетях обсуждают возможную связь кадровых перестановок с мобилизацией, однако официального подтверждения этому нет.

В ряде городов, в том числе в Одессе, появились призывы к мирным акциям протеста в поддержку Федорова.

Федоров покинул Минобороны: что он успел сделать

Сам Михаил Федоров подтвердил свой уход, опубликовав подробный отчет о работе Министерства обороны за время своего руководства. В прощальном обращении бывший министр заявил, что для него было «большой честью служить украинскому народу на посту министра обороны», после чего перечислил 22 направления, которые, по его словам, удалось реализовать.

Среди главных достижений Федоров назвал отключение российских военных от Starlink, масштабное увеличение закупок беспилотников, запуск программ «Логистический локдаун» и «Линия дронов», реформу оборонных закупок с переходом на тендерную систему, повышение эффективности противовоздушной обороны, заключение контрактов на ракеты Patriot и самолеты Gripen, а также запуск грантовой поддержки производителей ракет и взрывчатых веществ, программы Drone Deal и Defense AI Center A1 для развития военных технологий на основе искусственного интеллекта.

Правда, после кадровых смен в правительстве Михаил Федоров может не остаться без работы. По информации СМИ, ему готовят назначение во главе «Укроборонпрома».

Отставка Федорова вызвала призывы к протестам

Добавим, что отставка Михаила Федорова вызвала волну реакций среди военных, волонтеров и общественных экспертов.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская назвала решение президента «фатальной ошибкой». Она заявила, что ценой такого шага могут стать жизни и здоровье сотен тысяч людей, подчеркнув, что отвечает за свои прогнозы.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» отметил, что на данный момент не видит равноценной кандидатуры, способной возглавить оборонное ведомство.

Бывший народный депутат, находящийся под санкциями, Борислав Береза предположил, что кадровые изменения могут быть связаны с конфликтом между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Отдельной темой обсуждений стали предположения о возможной связи кадровых перестановок с мобилизационной политикой.

В социальных сетях распространялись сообщения о том, что после смены руководства Министерства обороны могут быть усилены меры мобилизации или пересмотрена система бронирования.

Такие предположения появились после публикаций СМИ, которые со ссылкой на собственные источники сообщили, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает кандидатуру нынешнего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность министра обороны. По информации этих источников, одним из мотивов такого решения может быть стремление усилить координацию в сфере мобилизации. В то же время официального подтверждения подобных причин кадровых изменений нет.

Стоит отметить, что после появления информации об отставке в ряде городов, в том числе в Одессе, начали появляться призывы к мирным акциям протеста.

Военнослужащий Сергей Гнездилов призвал граждан присоединиться к акциям против кадровых перестановок в правительстве. Аналогичную позицию высказал военнослужащий Дмитрий Козятинский, предложивший провести мирный протест с плакатами.

При этом военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Осман» предостерег украинцев от проведения массовых собраний, обратив внимание на риски для безопасности в условиях войны.

Кроме того, после отставки Федорова о прекращении работы в Министерстве обороны заявили его советники — волонтер Сергей Стерненко и эксперт по беспилотным системам Сергей Бескрестнов («Флеш»).

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