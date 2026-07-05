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Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Военно-Морской академии в Одессе.

Академию создадут путём реорганизации Института Военно-Морских Сил.

Новое заведение будет ориентироваться на практическую подготовку офицеров, использование боевого опыта ВМС и современных военно-морских технологий.

Концепцию развития академии планируют утвердить на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Местные власти должны определить помещение и обеспечить реализацию проекта.

Владимир Зеленский уже подписал указ

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Одессе Военно-Морской академии. Новое учебное заведение будет сформировано путем реорганизации Института Военно-Морских Сил.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с курсантами и выпускниками единого военно-морского заведения высшего образования Украины.

По словам Владимира Зеленского, будущая академия станет современным центром подготовки офицеров, где основное внимание будет уделяться практической учебе, использованию боевого опыта украинских Военно-Морских Сил и внедрению новейших морских военных технологий.

Президент отметил, что уже ознакомился с концепцией развития академии, подготовленной руководством ВМС. После вступления в силу указа соответствующие решения планируют утвердить на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Также местные власти получили поручение определить помещение и обеспечить реализацию всех этапов создания нового заведения.

Во время встречи глава государства поздравил военных моряков, курсантов и выпускников с грядущим Днем Военно-Морских Сил ВСУ. Он отметил, что у Украины уже есть уникальный опыт ведения современной войны на море, который необходимо развивать и передавать международным партнерам.

Отдельно Президент остановился на развитии украинского флота. По его словам, идет строительство корветов, усиливаются противоминные силы, Украина получает современные десантные катера от партнеров, а также активно развивает морские безэкипажные системы.

Кроме того, во время встречи обсудили вопросы сохранения истории украинского военного флота. Владимир Зеленский сообщил о создании Украинского национального пантеона, в который войдут выдающиеся фигуры, связанные со становлением и развитием Военно-Морских Сил Украины.