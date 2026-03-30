Ключевые моменты:
- Отопительный сезон в Одессе завершается 31 марта.
- Тепло отключат во всех домах по распоряжению городских властей.
- После этого начнется подготовка тепловых сетей к следующей зиме.
Отключение отопления в Одессе: что нужно знать
Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль подписал распоряжение о завершении отопительного сезона. Согласно документу, подача тепла в дома одесситов прекратится в последний день марта.
Руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручено обеспечить своевременное отключение тепла.
Сразу после завершения отопительного сезона коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» и другие профильные службы приступят к плановым работам.
В частности, начнется подготовка теплового хозяйства к следующей зиме. Она включает ремонт сетей, проверку оборудования и выполнение других необходимых работ согласно утвержденному графику.
Читайте также: Отопительный сезон под обстрелами: как Одесса пережила эту зиму и готовится к следующей