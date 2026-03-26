Ключевые моменты:
- Причина перемен: капитальный ремонт пути.
- Отмена отдельных электричек.
- Альтернативные рейсы.
Электрички из Одессы под вопросом
Из-за плановых работ по капитальному ремонту пути в апреле 2026 года временно отменяется движение определенных пригородных складов.
Отменяются поезда:
- № 6254 сообщением Одесса-Главная – Подольск;
- № 6274 Подольск – Помошная (с 4 по 8 и с 12 по 25 апреля);
- № 6273 Помошная – Подольск;
- № 6257 Подольск – Одесса-Главная;
- № 7710 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (с 5 по 9, с 13 по 17 и с 21 по 26 апреля).
Вместо них вводятся рейсы:
- Технический поезд № 6342/6341 Одесса-Главная – Одесса-Застава I (5–9, 13–17, 21–26 апреля);
- Альтернативные поезда:
- № 6270 Одесса-Застава I – Подольск;
- № 6275 Помошная – Подольск;
- № 6277 Подольск – Одесса-Застава I;
- № 7718 Одесса-Главная – Одесса-Застава I
- (5, 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25 апреля).
Напомним, в конце марта и начале апреля пассажиров ожидает увеличение количества поездов. «Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы, чтобы справиться с ростом спроса на поездки, в частности, в Одессу.
