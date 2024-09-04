Что такое «очереди отключений света» и как они работают

Как пояснили в «Укрэнерго», очередь — это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Всего потребители были разделены на шесть очередей.

»Сколько очередей применять во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр «Укрэнерго». Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас — определяют облэнерго в каждом регионе», — отметили в компании.

Для компенсации дефицита энергии приходится использовать несколько очередей сразу:

1 очередь — 4 часа без света в сутки,

2 очередь — 8 часов без света в сутки,

3 очереди — 12 часов без света в сутки,

4 очереди — более 12 часов без света в сутки.

А вот как именно отключат свет на эти 4-12 часов, объясним на конкретных примерах.

Как работают две очереди отключений

Когда «Укрэнерго» определяет применить две очереди отключений — это суммарно восемь часов, то есть треть суток света не будет. Согласно графику ДТЭК у вас будут отключать электроэнергию в каждой черной зоне. Зато в серой и белой зонах свет будет.

Как работают три очереди отключений

Если же «Укрэнерго» говорит применить три очереди отключений — это 12 часов в сутки — согласно графику ДТЭК у вас будет отсутствовать электричество каждые три часа в вашей черной зоне (это девять часов в сутки) плюс света не будет — минимум по часу — в трех серых зонах. Однако продолжительность отключения в серых зонах может варьироваться: например, два часа в одной зоне, зато в другой отключения не будет. В белых зонах графика ДТЭК электричество гарантированно должны включить.

Как выбираются зоны в очередях

Если количество очередей отключений, по распоряжению «Укрэнерго», меняется в течение суток, то необходимо обратить внимание, в какой промежуток времени какое количество очередей действует. Если, например, с 12.00 до 16.00 действует две очереди, то вам подходит пример с двумя очередями. Если с 17-00 до 22-00 действуют три очереди, то будет актуален пример с тремя очередями.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — это ответственность облэнерго. То есть общую тенденцию скорректирует ДТЭК. Чтобы точно знать, сколько будет длиться блэкаут в вашем доме, можно уточнить на сайте ДТЭК: www.dtek-oem.com.ua.

Там нужно ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома, и система выдаст информацию о текущем отключении: когда свет выключили и когда запланировано восстановление подачи электроэнергии.

Как работают экстренные отключения

При введении экстренных отключений никакие зоны и графики не действуют! Свет будет отключаться до тех пор, пока ситуация в энергетике не стабилизируется.

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