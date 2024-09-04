Что такое «очереди отключений света» и как они работают

С началом отключений электроэнергии для всех нас начался долгий и сложный квест — «узнай, когда отключат свет, а когда — включат». Мы только разобрались и привыкли к графикам отключений от ДТЭК, как пришло новое задание со звездочкой от «Укрэнерго» — несколько очередей отключений. Большинству так и не удалось разобраться в системе. В этом вам поможет «Одесская жизнь».
Как пояснили в «Укрэнерго», очередь — это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Всего потребители были разделены на шесть очередей.
»Сколько очередей применять во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр «Укрэнерго». Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас — определяют облэнерго в каждом регионе», — отметили в компании.
Для компенсации дефицита энергии приходится использовать несколько очередей сразу:
- 1 очередь — 4 часа без света в сутки,
- 2 очередь — 8 часов без света в сутки,
- 3 очереди — 12 часов без света в сутки,
- 4 очереди — более 12 часов без света в сутки.
А вот как именно отключат свет на эти 4-12 часов, объясним на конкретных примерах.
Как работают две очереди отключений
Когда «Укрэнерго» определяет применить две очереди отключений — это суммарно восемь часов, то есть треть суток света не будет. Согласно графику ДТЭК у вас будут отключать электроэнергию в каждой черной зоне. Зато в серой и белой зонах свет будет.
Как работают три очереди отключений
Если же «Укрэнерго» говорит применить три очереди отключений — это 12 часов в сутки — согласно графику ДТЭК у вас будет отсутствовать электричество каждые три часа в вашей черной зоне (это девять часов в сутки) плюс света не будет — минимум по часу — в трех серых зонах. Однако продолжительность отключения в серых зонах может варьироваться: например, два часа в одной зоне, зато в другой отключения не будет. В белых зонах графика ДТЭК электричество гарантированно должны включить.
Как выбираются зоны в очередях
Если количество очередей отключений, по распоряжению «Укрэнерго», меняется в течение суток, то необходимо обратить внимание, в какой промежуток времени какое количество очередей действует. Если, например, с 12.00 до 16.00 действует две очереди, то вам подходит пример с двумя очередями. Если с 17-00 до 22-00 действуют три очереди, то будет актуален пример с тремя очередями.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — это ответственность облэнерго. То есть общую тенденцию скорректирует ДТЭК. Чтобы точно знать, сколько будет длиться блэкаут в вашем доме, можно уточнить на сайте ДТЭК: www.dtek-oem.com.ua.
Там нужно ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома, и система выдаст информацию о текущем отключении: когда свет выключили и когда запланировано восстановление подачи электроэнергии.
Как работают экстренные отключения
При введении экстренных отключений никакие зоны и графики не действуют! Свет будет отключаться до тех пор, пока ситуация в энергетике не стабилизируется.
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