Ключевые моменты:
- В Одесской области 21 марта сохраняются стабилизационные отключения света.
- В самой Одессе графики отключений применяться не будут.
- Ограничения действуют только там, где это требует состояние электросетей.
- Жителей просят проверять обновления.
Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.
При этом, как можно заметить из приведенных графиков, большую часть групп отключения завтра не затронут.
Если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому потребителей просят проверять их в течение дня.
Проверить актуальные данные можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
