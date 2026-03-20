Ключевые моменты:

В Одесской области 21 марта сохраняются стабилизационные отключения света.

В самой Одессе графики отключений применяться не будут.

Ограничения действуют только там, где это требует состояние электросетей.

Жителей просят проверять обновления.

Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

При этом, как можно заметить из приведенных графиков, большую часть групп отключения завтра не затронут.

Если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому потребителей просят проверять их в течение дня.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

